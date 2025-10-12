Animan a revisar las revistas antiguas: una del Pato Donald se puede vender hasta por 10.000 euros

Los amantes del mundo del coleccionismo suelen pagar grandes sumas de dinero por aquellas reliquias en los que están interesadas y de las cuales hay pocas unidades existentes o en buen estado. Una de ellas es una revista del Pato Donald, la cual puede llegar a valer hasta 10.000 euros.

Según cuenta el anticuario Petri Kopponen de la tienda de antigüedades Coppola, "en realidad hay dos por los que se pagan sumas muy elevadas": una es la edición de muestra, la primera revista del pato Donald que se publicó en 1951, mientras que la segunda es la de 1952, concretamente el número especial de Blancanieves y los Siete Enanitos (número de revista 9B de 1952).

Y es que, según el experto, quien ha podido hablar con la revista Verkkuutis, en los últimos años los coleccionistas han mostrado interés, ofreciendo grandes sumas de dinero por ellas, incluso 10.000 euros. "Sin embargo, esos precios han bajado en los últimos años. Siguen siendo de miles de euros", agrega el mismo.

Una de las características que puede aumentar su valor, es el buen estado del cómic, lo cual puede jugar a favor del vendedor, pues en caso de que se encuentre dañado su precio se reduce drásticamente "Incluso un solo desgarro puede reducir el valor en cientos de euros", afirma Kopponen, quien a pesar de ello destaca el valor de las revistas. "En diez años no me he topado con ninguno de los dos", agrega.

Además, tal y como recuerda el mismo, este alto precio solo lo ofrecen por las ediciones más tempranas, no valen aquellas ediciones que hayan sido reimpresas, pues no tienen el mismo valor. El momento clave a partir del cual el valor de los cómics comienza a decrecer es a partir de 1953. "A partir de ese momento, los precios de los periódicos empezarán a caer de forma constante", explica, pues el número de tiradas era cada vez mayor.