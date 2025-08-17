Un cazador de tesoros de LEGO logra convertir una 'baratija' suelta de 170 euros en una leyenda de 700 euros

La compañía LEGO, fundada en Dinamarca en 1932, llega décadas fascinando a niños y adultos. Tanto es así que algunas de estas piezas son consideradas hoy en día como algo más que juguetes, ya que para muchos aficionados se tratan de piezas de colección y se revalorizan entre los coleccionistas como si se tratara de obras de arte.

Estos ladrillos de colores permiten construir cualquier cosa que venga a la imaginación. Al principio se encontraban pequeñas figuras como casas, barcos o helicópteros. Poco a poco, y con el paso de los años, los sets de LEGO han ido evolucionados hasta crear diseños perfectos para entretener a todos por igual.

Uno de los sets más valioso es La Perla negra, el barco de la saga de Piratas del Caribe, que se lanzó en 2011. Así lo ha mostrado un apasionado de estos bloques, que ha logrado reunir todas las piezas, montarlo y revalorizarlo hasta una cifra que pocos se esperan.

El modelo nuevo de esta figura de LEGO original hoy en día cuesta de media entre 700 y 1.000 euros. Mientras, un juego usado con algunas piezas que falten se vende por una media de 378 euros, según ha publicado el medio GamePro. Por ello, el medio alemán resalta que con estas cifras no sorprende que el usuario de Reddit BakeBagBak se pusiera alerta al descubrir las velas negras en dos cajas llenas de piezas de LEGO.

Rápidamente se puso manos a la obra y, con las dos cajas, logró armar una nave completa con todas las piezas: solo faltaba la figura de Davy Jones. Tras pagar 200 dólares (unos 170 euros) por ambas cajas, según aseguró el usuario, consiguió así sacarle una amplia rentabilidad.