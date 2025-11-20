Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Begoña Pérez, experta en limpieza, habla claro de la lejía para la lavadora: "Buscad esta etiqueta"
Esta especialista, que da consejos sobre limpieza y orden en el hogar, dice que el producto más eficaz es el que tiene la concentración más alta de hipoclorito.

Montón de ropa delante de la lavadora.
Un montón de ropa para meter en la lavadora.Getty Images

La limpieza de la lavadora es una de las cosas que más pereza da del mantenimiento de la casa. Sin embargo, una experta en limpieza y orden en el hogar asegura que tiene  la fórmula secreta para que esta tarea se nos haga más llevadera. Se trata de Begoña Pérez, que cuenta con un canal en Instragram La Ordenatriz (@la_ordenatriz) en el que se dedica a dar este tipo de consejos para hacer que el resultado sea estupendo y el proceso de limpieza más rápido de lo que pensamos.

"El que yo uso es el sistema de toda la vida. Veréis que hay de todo: restos de tinte, detergente, moho, y motas de tejidos descompuestos", explica en su canal. Según esta experta, una de las claves de este proceso está en la lejía: "He usado una densa con la máxima concentración en hipoclorito de sodio que he visto en el mercado (lejía, cloro o lavandina según el país). En principio vale cualquier lejía que encontréis en el supermercado, pero si tenéis tiempo para ver etiquetas buscar la que tenga la concentración más alta de hipoclorito por ser más eficaz", recomienda. 

Sobre la lejía cuenta, además, que "se puede mezclar con agua caliente, y al echarla en el cajetín y el tambor, se mezcla con el agua fría de la lavadora, da unas cuantas vueltas y se distribuye por todo el circuito". Esta especialista ha publicado, además, el libro Los trucos de 'La Ordenatriz', en el que resalta, por ejemplo, lo importante que es realizar de este tipo con unos guantes, para evitar el contacto de los productos con la piel.

Lo primero, dice La Ordenatriz, es limpiar el depósito del detergente. "Hay que pulsar la pestaña para poder sacarlo. De esta manera, la limpieza se podrá hacer en profundidad y de una manera más cómoda y práctica. Se debe limpiar, tanto por delante como por detrás. A continuación, toca el interior del cajetín, ayúdate de un cepillo si no llegas a la parte más profunda", aconseja.

Después viene el momento de limpiar la goma tambor: "Tenemos que quitar el moho. En lejía sin diluir, empapamos unos trapos viejos y hay que meter todos esos trapos en el interior de la goma, presionando para que la lejía toque el moho. Pasadas 12 horas, retiramos arrastrando la suciedad", resalta.

Una vez se han limpiado estas dos partes de la lavadora es el turno del filtro. "Pon trapos o un barreño para recoger el agua. Limpiamos bien el tapón y no te olvides del interior", explica. Para poder llegar a cada uno de los rincones, lo ideal es tener diferentes utensilios de diversos tamaño. También, es útil tener un cepillo de dientes, ya que gracias a su tamaño se puede acceder de una manera más profunda al interior.

" Es el turno del tambor y todos los conductos interiores", prosigue la experta. "Para ello hay que usar 200 ml. de lejía directamente en el tambor con los trapos y 100 ml. más para el cajetín del detergente y un programa largo a 60 grados", añade. Y para terminar, hay que " poner un programa corto en vacío", concluye.

Susana Pérez de Pablos
