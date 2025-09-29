Compara la misma conserva (misma marca, mismos ingredientes) en dos tiendas diferentes y causa tanto revuelo que el fabricante interviene

Una persona untando la mermelada en una tostada, en una imagen de archivo

Revuelo en Polonia. Una bloguera ha comprado una misma conserva en dos tiendas diferentes y ha descubierto que pese a ser la misma marca y contar con los mismos ingredientes, existe una diferencia importante entre ambos productos (y no nos referimos al precio).

Tal y como recoge el medio de comunicación polaco Fakt, se trataba de una mermelada realizada por el mismo fabricante, que contaba con la misma composición y que estaba almacenada en el mismo tarro.

Pese a todas esas coincidencias, había una importante diferencia entre los dos productos. La tabla de valores nutricionales no era idéntica. En la mermelada comprada en el supermercado Biedronka había 22,2 gramos de azúcar por cada 100 gramos, mientras que en la misma mermelada adquirida en Aldi, el contenido en azúcar era de 15,8 gramos por cada 100 gramos.

Ante la polémica que se ha generado debido a esas diferencias entre dos productos teóricamente iguales, el importador de la mermelada, la empresa MK Konshurt, se ha visto obligado a intervenir para explicar lo ocurrido.

"Se han publicado comparaciones entre nuestra mermelada MK y un producto muy similar disponible en Aldi, que también importa Konshurt. Ambos productos tienen, de hecho, la misma composición y proceden del mismo fabricante. La única diferencia se encuentra en la tabla de valores nutricionales, concretamente en la cantidad de azúcares por cada 100 gramos de producto", ha señalado la compañía.

En ese sentido, MK Konshurt ha detallado que "en la mermelada MK se declaran 22,2 gramos de azúcar, mientras que en la mermelada disponible en Aldi se declaran 15,8 gramos. Aunque la composición es idéntica, estas diferencias pueden deberse a varios factores. Se trata de lotes diferentes: uno se elaboró con melocotones de la temporada del año pasado (MK) y el otro con la cosecha de este año (nueva entrega bajo la marca Aldi). Y las frutas, como materia prima natural, pueden variar considerablemente en su contenido de azúcares naturales, dependiendo de las condiciones climáticas o la variedad".

"Por lo tanto: es el mismo producto, la misma calidad, la misma receta, solo que los resultados de laboratorio son diferentes en los distintos lotes", han aclarado desde la compañía.