Cuidado con la fiebre viral de los Dumpling Squishy: Reino Unido retira clónicos de este juguete a la venta en España por "riesgo químico"

Tras los Labubus, Sylvanian, y Sonny Angels ahora ha llegado el turno de los Dumpling Squishy. El nuevo juguete viral que triunfa en redes como TikTok cabe en la mano, tiene forma de empanadilla china (dumpling), lo puedes achuchar y utilizar como una pelota antiestrés (squishy) y además tiene el factor sorpresa y coleccionista que tanto entusiasma en estos fenómenos. Todo el mundo quiere hacerse con todos.

El juguete en sí viene empaquetado en una caja de plástico que simula ser una vaporera de bambú, por lo que no se sabe cuál tocará (hay distintos colores y estilos). Sus precios varían tanto como sus calidades. En grandes superficies es posible encontrarlos desde seis euros la unidad. Y también hay packs de seis a doce Dumplings Squishy que se van a precios estratosféricos. El gran problema: el mercado se ha llenado de clónicos.

Pasó con los otros juguetes virales, por supuesto. En el mercado hay ya Mistery Dumplings, Squeezy Dumplings, Viral Squishy Dumplings: ya hay tantas marcas que no se sabe siquiera cuál es la original. El ánimo es tal que incluso hay usuarios explicando cómo hacerse uno de estos juguetes de manera artesanal en casa. Hay kits a la venta pero al final todo es tan rudimentario como usar geles y un globo de plástico.

El problema de los clónicos ha cobrado especial relevancia en Reino Unido: a principios de mes la capital de Escocia, Glasgow, anunció la incautación de 6.000 juguetes de este estilo al detectar que muchas falsificaciones no son seguras: "Pueden contener sustancias como disolventes y desprender fuertes olores químicos, además de suponer un riesgo de asfixia para niños pequeños".

Varias ciudades más de todo el Reino Unido han lanzado alertas similares, hasta que este jueves ha sido la propia Oficina para la Seguridad y el Estándar de Productos del Gobierno de Reino Unido el que ha tomado cartas en el asunto. Ha retirado del mercado los Squeezy Dumplings (uno de estos clónicos, disponible en varias tiendas españolas) "por un grave riesgo químico".

"Presenta un grave riesgo químico"

Londres ha decidido retirar del mercado uno de los clónicos de los Dumpling Squishy, concretamente los Squeezy Dumplings, y no tanto porque el riesgo químico resida en el interior de la pelotita: "El producto presenta un grave riesgo químico debido a que la capa exterior contiene una concentración excesiva de benceno". Por ello, el distribuidor de ese clónico en Reino Unido, Samsons Cash and Carry, ha retirado el artículo.

"El producto presenta un grave riesgo químico debido a que la capa exterior contiene una concentración excesiva de benceno (20 mg/kg). Al inhalarse, el benceno puede causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta. La exposición a grandes cantidades también puede provocar sensación de ardor en todo el tracto digestivo e irritación cutánea. Asimismo, se requieren mejoras en el etiquetado y marcado del producto", desgrana la autoridad de control británica.

En España no se admite "ni en juguetes ni en parte de juguetes comercializados" una concentración de benceno libre "superior a los 5 mg/kg", por lo que de confirmarse el aviso del Gobierno británico este clónico también deberá ser retirado de tiendas y bazares españoles. Por el momento se puede seguir comprando (el clónico, no confundir con otros de estos dumplings), a través de plataformas como AliExpress.