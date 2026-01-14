La cara oscura de las Labubu: denuncian explotación de menores tras el juguete viral de moda

Las Labubu se han convertido desde hace meses en las muñecas de moda. La empresa china que las fabrica, Pop Mart, ha quintuplicado sus beneficios gracias al 'boom' de estos monstruos de peluche que tienen su origen en los coleccionables del hongkonés Kasing Lung.

Sin embargo, las Labubu tendrían una cara oscura. Una investigación de China Labor Watch (CLW), una ONG con sede en Nueva York, apunta a que uno de los proveedores de Pop Mart para la fabricación de muñecas Labubu ha incurrido en prácticas laborales abusivas.

"Estas prácticas incluyen la obligatoriedad de firmar contratos en blanco, el empleo de jóvenes de 16 y 17 años sin las protecciones especiales que exige la legislación china para jóvenes, una formación inadecuada en salud y seguridad y otras violaciones de los derechos laborales en la fábrica ubicada en la provincia de Jiangxi, en el sureste de China", aseguran en la investigación, tal y como recoge The Guardian.

CLW ha enviado investigadores a Shunjia Toys, una fábrica que emplea a más de 4.500 personas. Allí, entrevistaron a más de 50 trabajadores, entre ellos tres menores de 18 años. Cabe destacar que la legislación china permite que emplear a personas entre 16 y 18 años siempre que cuenten con protecciones especiales, como la prohibición de trabajos peligrosos o extenuantes.

Sin embargo, ese requisito no se estaría cumpliendo en la mencionada fábrica. La ONG señala que los menores de 18 años desempeñan puestos de trabajo estándar en la línea de montaje en los que no existen diferencias ni en la carga de trabajo ni en los objetivos de producción respecto a los trabajadores adultos

"Los trabajadores menores de edad generalmente no entendían la naturaleza de los contratos que firmaban y no tenían un concepto claro de su estatus legal cuando se les preguntaba", resaltan desde CLW.

La respuesta de Pop Mart

Un portavoz de Pop Mart ha respondido a esta investigación de CLW expresando que "en Pop Mart, nos tomamos muy en serio el bienestar y la seguridad de los trabajadores en nuestras fábricas. Realizamos auditorías periódicas y estandarizadas de nuestros socios de la cadena de suministro OEM, incluyendo auditorías anuales independientes realizadas por firmas de auditoría profesionales de renombre internacional"

"Agradecemos la información recibida y estamos investigando el asunto. De ahora en adelante, Pop Mart seguirá fortaleciendo los mecanismos de auditoría y supervisión de la cadena de suministro. Si se confirman los hallazgos, exigiremos firmemente a los socios pertinentes que implementen medidas correctivas integrales de acuerdo con las leyes y regulaciones locales", ha añadido el portavoz.