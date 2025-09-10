El truco de la lista de la compra para ahorrar dinero en septiembre

A dos meses en el año se les pone la etiqueta de llevar consigo una cuesta: enero y septiembre. En la que toca ahora, se suma el venir de un verano de gastos a tener que afrontar, en muchos casos, una vuelta al cole, o como mínimo tener que renovar algo de ropa y calzado para la nueva temporada.

Cuando toca apretarse el cinturón o, al menos, controlar un poco mejor lo que se gasta, esto se puede hacer desde la propia cesta de la compra... o, incluso mejor, desde que se elabora la lista de la compra.

Yendo al supermercado ya con una planificación de lo que hace falta en casa permite enfocarse mucho más en los gastos necesarios, no caer en redundantes y evitar ciertos caprichos que pueden acabar disparando el ticket.

También se puede recurrir a lo que Alicia Iglesias, organizadora profesional conocida en redes como @ordenylimpiezaencasa, llama 'lista de la compra inversa'. En su perfil ha explicado en qué consiste.

"Es muy sencillo de hacer, sólo necesitas un papel y un boli, o incluso las notas de tu móvil", detalla.

"Revisas todo el congelador, todo el frigorífico y toda tu despensa y lo anotas todo", indica como primer paso. "Con toda esta información, puedes elaborar un menú mensual aprovechando todos tus recursos y teniendo que comprar de manera más consciente sólo lo que necesitas", agrega.

Como explicó en un post de su blog, con este sistema se consigue "por un lado, rotar la comida y que no tengas que tirar nada de nada". "Lo primero que debes usar para tus menús son los ingredientes que ya tienes y, si necesitas más, los añades. Así vas a evitar encontrar filetes de pollo fosilizados en el congelador o la fruta pocha al final del estante", apostillaba.

El beneficio adicional, además de evitar el gasto que supone comprar cosas no necesarias es evitar desperdicio alimentario. Además, se optimiza el espacio del que se dispone: "Te sorprenderás al ver como se reduce el espacio que necesitas en tus armarios y en la nevera para almacenar comida. Enhorabuena, acabas de ampliar tu cocina".