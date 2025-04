FACUA activa su rastreador contra seis grandes supermercados por lo que están haciendo con el precio del aceite de oliva

La organización FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a poner el objetivo sobre seis grandes cadenas de supermercados por una práctica que consideran preocupante y que, según consta en la denuncia, se ha repetido varias veces estos últimos años: todas tienen el mismo precio en el aceite de oliva virgen extra de sus marcas blancas. La entidad cree que Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona podrían haber acordado evitar la competencia directa en un producto tan básico como es el aceite.

De acuerdo con el seguimiento de los precios que realiza FACUA, el pasado 28 de marzo, Mercadona aplicó una rebaja de 30 céntimos en el litro de su aceite de oliva virgen extra de la marca Hacendado, dejándolo en 5,55 euros. Solo un día después, Alcampo y Eroski igualaron ese precio. En los días siguientes se sumaron Carrefour, Dia e Hipercor. Con ese ejemplo y otros que ha detectado, la organización española de consumidores considera que prueban la existencia de un posible pacto de no agresión en cuanto a los precios, una táctica que ya denunció en el pasado.

Por esa razón, FACUA ha confirmado a El Periódico que ha vuelto a solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra una investigación con la que se determine si existe este pacto. De hecho, la organización denuncia que después de haber presentado otras reclamaciones por prácticas similares, todavía no han recibido ninguna respuesta de la Administración.

Esta no es la primera vez que se detectan movimientos extrañamente coordinados en el sector. En 2023, FACUA denunció ante la CNMC la posible fijación de los precios del aceite de oliva entre estas cadenas de supermercados. Tan solo unos meses después, ya en 2024, volvió a presentar una queja al Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy, tras detectar incrementos de precio sincronizados en el aceite de oliva virgen extra de ocho grandes superficies. Según la organización, se produjeron a pesar de la normativa vigente por entonces y que prohibía el aumento de los márgenes comerciales en los productos con el IVA reducido.

La organización también ha detectado este tipo de comportamientos en otros productos básicos. En septiembre de 2024, acusó a varias cadenas de utilizar una estrategia similar con las marcas blancas de leche. Para FACUA, esta coincidencia no se puede considerar como casual. El secretario general de la organización,, Rubén Sánchez, exigía entonces a la CNMC que tomese cartas en el asunto: "Queremos que haya una investigación, una resolución y una valoración jurídica y técnica por parte de Competencia al respecto.”

Sánchez también ha acusado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de actuar como cómplice por omisión: “Ha decidido mirar hacia otro lado y proteger los intereses de la gran industria alimentaria y de las cadenas de supermercados que han venido inflando sus márgenes de beneficio.”

FACUA no solo ha denunciado el patrón de comportamiento en el precio, sino también la diferencia entre el precio en origen y el precio final en tienda. Según datos del ministerio, el aceite de oliva virgen extra en origen ha bajado un 13% en el último año, pero ese descenso no se ha reflejado en las estanterías de los supermercados, por lo que se siguen pagando cifras elevadas que no encajan con el comportamiento del mercado.

En un reportaje publicado por El HuffPost, se comparaban los precios del aceite de oliva entre España y Portugal. Una garrafa de cinco litros de virgen extra de marca blanca se vendía en septiembre de 2023 a 41,95 euros en España, mientras que el mismo producto costaba 27,89 euros en Portugal, una diferencia de 14 euros por el mismo formato. FACUA lo considera una señal clara de la falta de competencia real y de un modelo de fijación de precios perjudicial para el consumidor español.

En noviembre de 2024, FACUA denunció una subida del 9% en el precio del aceite de oliva de marca blanca en varios supermercados, pasando de 8,50 a 9,25 euros por litro. En aquella ocasión, las cadenas implicadas fueron Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl y Mercadona. FACUA interpretó esta subida como una nueva acción coordinada, aunque nunca se llegó a confirmar ninguna infracción de Competencia.

La organización recuerda que estas estrategias suponen un perjuicio directo para millones de familias, especialmente en un contexto de inflación, y exige que los organismos públicos no miren para otro lado. De momento, ninguna de las denuncias recientes ha prosperado, ni en la CNMC ni en el Ministerio de Consumo.