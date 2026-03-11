La agroindustria apuesta por el autoconsumo fotovoltaico para ganar competitividad

En la agroindustria, la energía ya no es solo un coste más. En muchas plantas de transformación y operaciones agrícolas intensivas, la electricidad se ha convertido en un factor que condiciona márgenes, planificación y capacidad de competir. Con un mercado eléctrico que puede ser volátil y una presión creciente para reducir emisiones, cada vez más empresas del sector están incorporando autoconsumo fotovoltaico como una palanca práctica para mejorar su posición.

La tendencia no es menor. El despliegue de autoconsumo en España ha crecido hasta sumar 8.585 MW instalados a cierre de 2024, con una parte muy significativa en el ámbito industrial.

Por qué el autoconsumo impacta en la competitividad

La competitividad en agroindustria suele decidirse en detalles operativos. El autoconsumo fotovoltaico influye en varios de ellos a la vez:

Previsibilidad del coste energético

Generar parte de la electricidad en la propia instalación reduce la dependencia del precio horario y ayuda a estabilizar el coste medio en el tiempo.

Mejor encaje con consumos diurnos

Muchas actividades agroindustriales tienen consumos que pueden alinearse con las horas solares, como bombeos, líneas de procesado, climatización de naves o parte de la logística interna. Cuanto mejor se “case” el perfil de consumo con la generación, mayor es el valor del autoconsumo.

Ventaja comercial y reputacional

La energía renovable propia puede reforzar el relato de sostenibilidad ante clientes, distribuidores y licitaciones. En algunos sectores, no es un “extra”, sino un requisito creciente de mercado y de reporting.

Acceso más sencillo a marcos ESG

Las empresas que ya publican información ambiental y de gobernanza suelen encontrar en el autoconsumo una medida clara y cuantificable para avanzar en objetivos y reportes.

Un marco regulatorio que facilita el despliegue

En España, el autoconsumo se apoya en un marco regulatorio definido por el Real Decreto 244/2019, que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de estas modalidades.

Sin entrar en tecnicismos, hay dos ideas clave para empresa:

Existen modalidades sin excedentes y con excedentes, y el marco contempla simplificaciones para determinados casos.

Se prevén mecanismos de compensación para autoconsumo con excedentes en instalaciones de hasta 100 kW acogidas a compensación simplificada, lo que puede mejorar el aprovechamiento de la energía no consumida en el momento.

Para la parte práctica de tramitación y pasos, el IDAE mantiene una Guía profesional de tramitación del autoconsumo que sirve como referencia para no perderse en el proceso.

Claves para implantar autoconsumo sin sorpresas

En proyectos industriales, el éxito suele depender menos de “poner paneles” y más de diseñar bien el sistema alrededor del negocio. Algunas claves habituales:

Dimensionado basado en datos reales de consumo. Revisar curvas horarias, estacionalidad y picos operativos, especialmente en campañas. Estrategia de operación. Ajustar procesos cuando sea viable para consumir más en horas solares, sin comprometer producción. Modalidad de autoconsumo y gestión de excedentes. Elegir el esquema regulatorio adecuado al tipo de instalación y a la operativa diaria. Calidad de ingeniería y mantenimiento. En industria, la fiabilidad y el acceso seguro a cubierta o suelo importan tanto como la potencia instalada Medición y verificación. Si el objetivo incluye sostenibilidad, conviene poder explicar resultados con datos, no solo con intención.

Un caso real en agroindustria el despliegue de Grupo De Prado

Un ejemplo público de esta estrategia es Grupo De Prado, compañía agroindustrial con actividad integrada en distintas fases de la cadena. En su página industrial, la empresa describe una estructura productiva basada en seis almazaras, una planta de entamado de aceituna de mesa y activos vinculados también a la almendra, además de la digitalización y automatización de procesos.

En ese mismo espacio, Grupo De Prado explica su enfoque de energía y eficiencia, indicando que cuenta con un parque de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo “compuesto por 102 proyectos en España, Portugal y Chile”, y aporta cifras de producción y autoconsumo anual estimado.

La relevancia de que estos datos estén publicados es doble:

Permite entender el autoconsumo como decisión operativa y no solo como gesto reputacional.

Da pie a un relato periodístico “de empresa” basado en hechos verificables, sin necesidad de claims grandilocuentes.

Más allá de los paneles la siguiente ventaja competitiva

A medida que el autoconsumo madura, la conversación se desplaza hacia cómo exprimir mejor la energía generada:

Gestión activa de la demanda para mover consumos no críticos a horas solares.

Digitalización para medir, anticipar y optimizar.

Integración con objetivos de sostenibilidad y reporting, como reflejan empresas que publican informes y planes con enfoque ESG. En el caso de Grupo De Prado, su sección de estrategia incluye referencias a su Informe de Sostenibilidad 2024 y a su marco de reporte.

El autoconsumo ya es una decisión competitiva

El autoconsumo fotovoltaico se está consolidando en la agroindustria como una herramienta de competitividad porque actúa sobre lo que más duele en operaciones intensivas en energía: coste, previsibilidad y eficiencia. Y cuando el caso se cuenta con datos públicos y verificables, el mensaje gana fuerza sin necesidad de exageraciones.