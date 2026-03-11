Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'Enfrentan' a Irene Montero con El Xokas en La Velada de Ibai y ambos responden
Ha sido uno de los vídeos más virales de las últimas horas. 

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido a través de sus redes sociales al montaje que había hecho un usuario a través de la Inteligencia Artificial aprovechando la presentación de los combates de la Velada del año VI del youtuber Ibai Llanos. 

Tal y como ha creado el usuario @gnomopalomo, ha hecho como que el evento principal sería un combate entre el streamer gallego El Xokas y la política Irene Montero. Durante el vídeo de más un minuto y veinte segundos, se ve como la presentación de ambos contendientes.

Incluso está El Xokas firmando como Cathy Vipi (por la cuenta falsa que se hizo para defenderse y criticar a otros creadores de contenido), mientras  que Montero lo hace con el mensaje de solo sí es sí y el puño cerrado del feminismo.

El vídeo se ha hecho viral con más de 1,3 millones de rerpoducciones, 31.000 me gusta y mil compartidos. Además, ha obtenido hasta la respuesta de la propia Montero y de El Xokas, que no han tardado en contestar.

"Yo de boxeo no tengo ni idea, pero si es debatiendo ya llevamos tiempo preparando este main event", ha afirmado la europarlamentaria, mientras que El Xokas ha reaccionado diciendo que "por fin un main event en condiciones".

El mensaje más viral

Una de las respuestas más repetidas ha sido la del tuitero @Felipez360, que ha hecho una reflexión sobre las firmas que le han puesto a Montero y a El Xokas y su mensaje se ha hecho viral.

"En un lado del ring, la inseguridad masculina llevada al punto de hacerte cuentas falsas para atacar a compañeros de profesión y tirarte elogios a ti mismo. En el otro lado, afirmar que violar está mal. Odio todo en lo que se ha convertido mi gremio de una forma visceral", ha sentenciado el tuitero, cuyo mensaje lleva más de un millar de likes.

