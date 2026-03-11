Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Henar Álvarez, presentadora de televisión: "A nosotras nos quieren siempre y cuando no hagamos sombra a nadie"
Henar Álvarez, presentadora de televisión: "A nosotras nos quieren siempre y cuando no hagamos sombra a nadie"

La cómica y presentadora española ha sido entrevistada por Nagore Robles para el podcast de Podimo para hablar sobre el papel de la mujer en la industria del entretenimiento. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
La guionista y cómica Henar Álvarez.ED. PLANETA

La cómica Henar Álvarez, presentadora del programa 'Al cielo con ella'— el cual se emite los domingos a las 22:30 en La 2 y RTVE Play— ha pasado por el podcast de 'La casa de mi vecina', donde ha hablado con Nagore Robles, entre otras cuestiones, del papel de la mujer en la industria del entretenimiento. 

Allí, la también guinista y actriz ha confesado que, si bien es cierto que la mujer ha ganado algo de terreno en sectores como el audiovisual, obteniendo algunos avances, también lo es que estos logros están comenzando a frenarse, según su percepción. "Creo que hemos avanzado mucho y también pienso que la cosa se están empezando a frenar", ha señalado la madrileña, que ha querido poner de ejemplo a Pablo Motos.

"A mí no se me ocurre a ninguna que le pudiera hacer competencia ahora mismo a Broncano. O sea, a Pablo Motos, quiero decir, para que una mujer llegue hasta ahí, el ascensor tiene que funcionar antes", ha criticado, recalcando que "ha habido una frenada" de la presencia femenina en el sector. 

La cómica y creadora del los pódcast 'Dos rubias muy legales' y 'El olimpo de las diosas' ha puesto como ejemplo el mundo de la ficción, donde según ella se puede apreciar un "retroceso", aunque también en otros ámbitos de forma general. 

"Lo he visto muchísimo y en ficción y todo. O sea, los sí que lo siento. Pero bueno, igual que siento que está y un retroceso general con un montón de cosas. Pero con nosotros lo veo mucho", ha agregado, recalcando que a ellas se les quiere siempre que no opaquen la presencia masculina. 

"Porque yo sí que siento que a nosotras nos quieren siempre y cuando no hagan sombra nadie. En el momento en que piensen que tienes una mínima oportunidad de poder hacerles sombra a alguien, ya no te quieren", ha sentenciado. 

Según la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), la presencia femenina en el sector cinematográfico ha crecido hasta el 38% durante los últimos diez años. A pesar de ello, el techo de cristal sigue estando presente, pues tan solo un 30% de ellas llega hasta puestos de poder (directora, productora o guionista).

Andrea Cadenas de Llano Sosa
