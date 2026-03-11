Un argentino pide una cerveza y un agua en un bar y cuando llega el ticket flipa: "Esto es España"

Los bares son uno de los principales activos de España. Estos negocios son, además, un pilar para la economía del país. Aquí, los bares y restaurantes son un punto de encuentro diario y todos tratan de competir en precios y servicios.

Sin ir más lejos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) existen unos 279.000 bares a nivel nacional por lo que cada uno de ellos tiene su idiosincrasia y sus precios adaptados.

De hecho, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre de 2025 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio del café se ha incrementado un 17%, la carne de vacuno un 15,6%, los huevos un 30% y el cacao y el chocolate en polvo han elevado sus precios un 12,4%.

Todo esto influye después a la hora de colocar los precios y hace que se produzcan situaciones que, a ojos de un argentino, son sorprendentes. Como, por ejemplo, que en un bar de España valga más caro una botella de agua que una cerveza.

"Les quiero mostrar el ticket un momento porque esto es España. Las cervezas sale a dos euros y el agua 2,50", dice un hombre en un vídeo de TikTok que se ha viralizado en la red social china y que ha dado mucho que hablar.

Muchos han reparado en que, en este caso, la caña que cerveza ha costado menos porque tiene menos cantidad de líquido que la botella de agua: "Caña de cerveza 20 cl agua 50 cl".

Otros le dan un consejo para el futuro: "En España si pides agua del grifo te la tienen que dar gratis... de nada". En lugares como Madrid es habitual, debido a la calidad del agua, que se ponga gratis en los locales cuando se pide.