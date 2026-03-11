OPPO pone fin al gran dilema de los móviles plegables: así es como ha dicho adiós al pliegue de su nuevo Find N6

Puestos a innovar, OPPO ha dado un paso más en el mundo de los teléfonos plegables. Ha logrado un nuevo hito con su OPPO Find N6. Se trata del primer smartphone plegable del mercado que es totalmente plano. Al fin.

La compañía china ha puesto remedio a una de las grandes dudas de los clientes. Su nuevo dispositivo pone fin a estos miedos y, finalmente, ha decidido perfeccionar su tecnología de bisagra para elaborar una superficie con cero pliegues.

Antes de presentarlo, la marca ha detallado que se trata de la primera Zero-Feel Crease, bisagra sin pliegues, de toda la industria. Una revolución en la ingeniería de este tipo de móviles.

Según sus estudios, esta uniformidad de pantalla plegable se ha dado gracias a la superficie de su estructura de soporte interna. Al ser perfectamente uniforme, ha dejado de mostrarse la famosa arruga.

Un plegable revolucionario

El OPPO Find N6 estrena la bisagra de flexión de titanio de 2ª Generación. Con ella, han incorporado un proceso pionero en la industria de impresión líquida 3D que se ha diseñado para poner fin a las irregularidades a nivel microscópico.

Gracias a su escaneo láser de ultra precisión, el nuevo plegable de la compañía china ha sido ideado y construido gracias a un modelo digital de alta fidelidad de cada superficie de la bisagra. Además, la impresión 3D de alta resolución se ha usado para rellenar las zonas irregulares con gran precisión. La luz UV es la encargada de fijar estos materiales en su sitio y hacer que no haya ni la más mínima arruga.

El Auto-Smoothing Flex Glass del OPPO Find N6. OPPO

Durante su proceso, han logrado reducir la variación de altura de la bisagra en un 75%. El diseño de 'gota de agua' de la nueva bisagra es un 11% más ancho y aumenta el radio de plegado.

Adiós a las arrugas

Pese a estos avances, lo normal hasta ahora ha sido que, con el uso, la arruga acababa apareciendo. Pero OPPO ha tratado de ponerle fin con el Auto-Smoothing Flex Glass, un material diseñado para preservar la integridad de la pantalla durante varios años de uso.

Actúa como un muelle estructural junto a la bisagra y, una vez desplegado, la elasticidad del cristal hace que la pantalla vuelva a su sitio sin forzar nada. Algo que es una verdadera revolución.

El nuevo cristal del OPPO Find N6. OPPO

Según las pruebas de TÜV Rheinland, al combinar el Auto-Smoothing Flex Glass con la nueva bisagra, el OPPO Find N6 reduce la profundidad del pliegue a largo plazo hasta en un 82% respecto a la anterior generación.

También es más resistente, un 30% más en la resistencia estructural general, gracias a Armour Shield, un marco de durabilidad integral diseñado para proteger cada componente interno y externo. Y la cosa no queda ahí, ya que ha conseguido la triple certificación de protección IP56, IP58 e IP59.