Nacho Abad responde a Sarah Santaolalla tras su dimisión de 'En boca de todos': "Aquí no hay mercenarios de la información"
Ha abierto el programa con la réplica.
Sarah Santaolalla dimitió este martes de En boca de todos después de un tenso encontronazo con el periodista Antonio Naranjo. Ahora, Nacho Abad ha respondido a la analista política, que criticó con dureza al programa.
"Querida Sarah, en este programa no somos machistas y lo demostramos con cada paso que damos día a día. No te hemos tratado de forma inhumana y tú lo sabes, pero si decides aferrarte a ese argumento para justificar una decisión que se mantienen en unas justificaciones que no se sostienen, es algo que va a quedar siempre en tu conciencia", ha empezado diciendo el presentador.
Desde Cuatro han analizado por partes el comunicado, donde Santaolalla decía que no podía sentarse en una mesa "en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales".
"En esta mesa no hay mentirosos profesionales, no se protege a los agresores, aquí no hay mercenarios de la información, no hay estómagos agradecidos al poder político. En este programa no hay nadie indecente. Muy al contrario, mis compañeros, tus excompañeros, muy al contrario, son personas honestas y con profundos valores morales", ha comentado el presentador.
Ni trampas ni emboscadas
La analista también acusaba al programa de haberle hecho una emboscada por sacarle el tema de sus denuncias a Vito Quiles por acoso, algo a lo que también ha dado la réplica Abad.
"Este programa no trabaja con trampas, no trabaja con emboscadas. Trabajamos con rigor, con respeto a quienes nos ven y quienes confían en nosotros. Afirmar eso es faltar a la verdad de forma deliberada", ha señalado Abad.
Ha explicado el presentador que Sarah Santaolalla ha colaborado durante más de un año con En boca de todos y que en este tiempo "jamás" ha denunciado ni a cadena ni a productora por "ni una de las barbaridades que escribes ahora en el comunicado".
"Si te sentías así, nadie te retuvo, pudiste irte como lo hiciste ayer. Si no lo hiciste, eso demuestra que el contenido de tu comunicado está faltando a la verdad", ha proseguido diciendo.
Por último ha afirmado que en ese programa "no hay nadie indecente" y que hay "personas honestas, personas valientes" y "con valores sólidos morales": "Si ayer Sarah abandona este programa fue porque se le puso frente a un verdad jurídica que desenmascaraba su testimonio. Si ha redactado este comunicado ha sido para victimizarse".