Irán se borra del Mundial de fútbol: "¿Qué persona sensata enviaría a su selección a Estados Unidos?"

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, descarta que la selección masculina participe en la Copa del Mundo de Fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México debido a la actual situación de guerra que vive el país tras el ataque estadounidense y de Israel del pasado 28 de febrero, durante el cual murió el líder del país, el ayatolá Alí Jamenei.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", aseveró Donyamali en una entrevista televisiva.

Irán debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en ciudades estadounidenses, dos de ellos en Los Ángeles y otro en Seattle. Según indicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró en su reunión de este miércoles que el combinado asiático es "bienvenido" al país.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, también ha insinuado un boicot tras los acontecimientos relacionados con la selección femenina en la Copa de Asia en Australia. Seis jugadoras decidieron quedarse en el país oceánico después de que el Gobierno de ese país les concediera visados humanitarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que ofrecerían esos visados si los australianos no lo hacían.

"¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?", advirtió en este sentido Taj.

Multas y penalizaciones a Irán

En caso de que la escalada militar en Irán suponga el peso determinante para no participar en el Mundial, el país se vería amenazado con multas por estar ausente en la competición. Si avisa a la FIFA con más de treinta días de antelación, el reglamento contiene que la Comisión Disciplinaria interpondrá una multa de más de 300.000 dólares. Si embargo, en caso de que avise después del próximo 11 de junio, esa cantidad podría verse aumentada hasta más de 600.000 mil dólares.

Por otro lado, el agujero económico se incrementaría debido a que tendrá que rembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para el entrenamiento y preparación de su selección. Eso supone unos 1,5 millones de dólares para cada selección y un total de 10,5 millones por disputar la competición. A todo ello, se le podría sumar la expulsión de eventos futuros organizados por la propia FIFA.

Quién puede sustituirle

"Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra", asegura el apartado 6.7 del reglamento que regula estas situaciones.

Ante esta situación, el principal beneficiado de la Confederación Asiática es Irak, pero se encuentra en estos momentos en la repesca con lo que todavía no ha perdido todas las oportunidades para ir al Mundial. Si consigue la clasificación vía repesca, las otras candidatas serían Omán y Emiratos Árabes. Sin embargo, pueden darse casos disparatados como que participe Israel, que quedó tercera en su grupo imposibilitando, en teoría, su participación.