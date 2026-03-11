El mensaje de los reyes Felipe y Letizia en recuerdo a las víctimas del terrorismo: "Su dignidad nos une como sociedad"

Los reyes Felipe y Letizia en el XXIV Concierto 'In Memoriam' organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo

La Casa Real ha recordado a las víctimas del atentando terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid y ha destacado que su memoria permanece viva y su dignidad "nos une como sociedad en la defensa de la libertad, la justicia y la convivencia".

En un mensaje en la red social X, la casa del rey ha expresado además todo su respeto, cariño y apoyo a las familias de las víctimas del terrorismo". Hoy, 11 de marzo, recordamos a las víctimas del terrorismo. Su memoria permanece viva y su dignidad nos une como sociedad en la defensa de la libertad, la justicia y la convivencia. Todo nuestro respeto, cariño y apoyo a sus familias", fue el mensaje emitido por La Zarzuela.

Los reyes Felipe y Letizia en la celebración del concierto 'In Memoriam' organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo Getty Images | Carlos Álvarez

Cinco días antes, los reyes Felipe y Letizia presidieron el XXIV Concierto 'In Memoriam', organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y al que acuden año tras año. El acto se celebró en el Auditorio Nacional de Música, con la presencia de víctimas del terrorismo, representantes del movimiento asociativo y fundacional, así como numerosas autoridades.

El recital estuvo dirigido por Carlos Miguel Prieto y contó con la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, que interpretaron el War Requiem, Op. 66 de Benjamin Britten (1913–1976).

Las palabras de Pedro Sánchez

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado a la víctimas en las redes sociales y ha reiterado su compromiso con la memoria, la justicia y la convivencia. "Siempre en nuestro recuerdo las 193 vidas que nos fueron arrebatadas hace 22 años, en el peor atentado terrorista de nuestra historia. Paz y democracia", ha escrito en X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Getty Images

La estación de Atocha y el Bosque del Recuerdo, en el parque de El Retiro, acogen este miércoles los actos principales del aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid que dejaron 193 muertos y alrededor de 2.000 heridos.