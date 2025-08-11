La novedad de Carrefour por las tardes que tiene a muchos preguntándose si es verdad

"Vosotros no os acordáis, porque sois jóvenes, pero antes en el Carrefour las dependientas iban con patines". Comentarios como éste llevan años siendo recurrentes en redes sociales, despertando la nostalgia de muchos usuarios, algunos talluditos ya.

Ahora, la cadena de supermercados se ha hecho un autoguiño para poner en marcha lo que ha bautizado como la Roller-Hour. Es decir, durante una hora al día y hasta el 31 de agosto, permite hacer la compra patinando. En concreto, es de 16:00 a 17:00 en todos los hipermercados Carrefour de España.

Como han detallado en un comunicado, esta acción responde a esos comentarios en redes sobre aquellos los trabajadores en patines que tenía la compañía, como "yo quería ser una de ellas" o " me ayudaron cuando me perdí de pequeña".

"La iniciativa invita a los clientes a redescubrir sus establecimientos de una forma divertida, diferente y muy veraniega", apostillan. Algo a lo que podrían haber añadido la coletilla "y fresquita".

En palabras de Elodie Perthuisot, Directora Ejecutiva de Carrefour España, querían "reivindicar el hipermercado como un espacio vivo que sorprende constantemente" y lo hacen con una iniciativa "que conecta generaciones y despierta emociones".

Aunque la propia cadena lo ha anunciado y recordado en sus perfiles oficiales, algunos usuarios han dejado, además de comentarios que celebran la idea, otros más incrédulos que se preguntan si es real.