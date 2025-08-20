La OCU denuncia a ocho festivales por malas prácticas y pide una normativa clara

El verano es la época por excelencia de los festivales de música que se celebran al aire libre y, a pesar de que son una de las formas de entretenimiento favoritas de muchas españoles, las asociaciones de consumidores han alertado en numerosas ocasiones de que no siempre se desarrollan teniendo al consumidor en mente.

Este miércoles, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a ocho festivales españoles de música al aire libre por malas prácticas ante las autoridades competentes de las comunidades autónomas.

En concreto, se trata de los siguientes festivales: Degusta Fest (Granada), Icónica Fest (Sevilla), Bella Festival (Marbella), Boombastic Costa del Sol (Málaga), FIB (Benicàssim), Movida Sound (Barbate), Dreambeach (Almería) y Reggaetón Millennial Fest (Alicante).

Según los cálculos de la OCU, teniendo en cuenta el número de asistentes a estos festivales, el número de personas afectadas podría ascender a 400.000. De hecho, desde la organización animan a presentar hojas de reclamaciones contra estos eventos o a unirse a la campaña que han puesto en marcha para que los festivales sean mejores.

Entre las malas prácticas que denuncia la OCU, la mayoría están relacionadas con el sistema de pagos que suele utilizarse en ese tipo de eventos. "Es habitual que solo se puedan hacer pagos con la pulsera cashless y no se acepten, en contra de lo que la ley exige, pagos en efectivo", señalan desde la organización.

Además, explican que cuando termina el festival, si sobra dinero en la pulsera, en algunos casos hay que pagar "dos o tres euros" de comisión para poder recuperarlo, habilitándose un período corto de días para hacerlo.

Otra mala práctica que la organización ha querido denunciar es un supuesto cobro por entrar y salir del festival. "Si el asistente quiere salir del festival y volver a entrar más tarde, se le puede obligar a pagar una cantidad de hasta 35 euros en el peor de los casos", afirman desde la OCU.

Sobre la devolución del dinero de las entradas, la organización también ha denunciado como mala práctica que "el festival puede negar la devolución del precio de las entradas si decide cancelar el evento debido al mal tiempo" o "si hace cambios en el cartel".

Por último, la OCU ha vuelto a insistir en que algunos festivales siguen prohibiendo entrar con alimentos y bebidas en los recintos, algo que han denunciado en multitud de ocasiones pero que este año han destacado que ha sido "menos frecuente".

"Una parte del problema de los festivales se debe a la falta de una normativa estatal que prohiba las malas prácticas y establezca compensaciones para los consumidores en caso de incumplimiento", denuncia la organización, que cree que debería haber una normativa unificada para este tipo de eventos.