Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los 12 ingredientes más caros del planeta
Consumo
Consumo

Los 12 ingredientes más caros del planeta

En la alta gastronomía, algunos ingredientes no solo destacan por su sabor, sino por su escasez, su origen y el proceso artesanal que hay detrás de cada pieza. Estos son algunos de los productos más exclusivos y costosos del mundo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Una bandeja de jamón ibérico de bellota""
Jamón ibérico de bellotaSímbolo de la cocina española, se obtiene de cerdos alimentados con bellotas y criados en libertad. Su curación lenta y su sabor intenso lo convierten en una joya gastronómica. Precio aproximado: entre 250 y 500 euros.Getty Images
alt="alt="Un manojo de setas Matsutake recién recolectadas""
  Setas MatsutakeMuy apreciadas en Japón, son difíciles de encontrar y crecen en condiciones muy concretas. Su aroma terroso y su escasez disparan su valor. Precio aproximado: 1.800 euros por kilogramo.Getty Images
alt="alt="Una caja llena de patatas Bonnotte""
  Patatas BonnotteOriginarias de la isla francesa de Noirmoutier, se recolectan a mano en cantidades limitadas. Su temporada es breve y su producción es mínima. Precio aproximado: 500 euros por kilogramo.Getty Images
alt="alt="Dos lomos de buey de Kōbe""
  Buey de KōbeCarne japonesa famosa por su infiltración de grasa, textura suave y sabor delicado. Procede de una crianza muy controlada y extremadamente selecta. Precio aproximado: entre 400 y 600 euros por kilogramo.Getty Images
alt="alt="Un chef descubriendo un plato lleno de trufa blanca de Alba""
  Trufa blanca de AlbaConsiderada una de las mayores delicias del mundo, se busca bajo tierra con ayuda de perros entrenados. Su aroma intenso y su corta vida útil la hacen extraordinariamente valiosa. Precio aproximado: entre 2.000 y 6.000 euros por kilogramo.Getty Images
alt="alt="Un manojo de la especia azafrán""
  AzafránConocido como “oro rojo”, se obtiene de forma manual a partir de los estigmas de la flor del crocus. Se necesitan miles de flores para conseguir apenas unos gramos. Precio aproximado: entre 8.000 y 12.000 euros por kilogramo.Getty Images
alt="alt="Varios manojos de vainas de vainilla de Tahití secándose al sol""
  Vainas de vainilla de TahitíMás aromáticas y florales que otras variedades, son muy apreciadas en repostería y perfumería. Su cultivo y secado requieren paciencia y precisión. Precio aproximado: entre 1.200 y 2.000 euros por kilogramo.Getty Images
alt="alt="Un bol lleno de café de civeta con una cuchara""
  Café de civeta (Kopi Luwak)Uno de los cafés más polémicos y caros del mundo. Los granos pasan por el sistema digestivo de la civeta, lo que modifica su perfil de sabor. Precio aproximado: entre 500 y 1.000 euros por kilogramo.Getty Images
alt="alt="Un trozo cuadrado de queso pule""
  Queso PuleEl queso más caro del mundo, elaborado con leche de burra en Serbia. Su producción limitada y su complejo proceso lo sitúan entre los quesos más exclusivos. Precio aproximado: entre 900 y 1.200 euros por kilogramo.Getty Images
alt="alt="Una sandía Densuke Black expuesta en una vitrina""
  Sandía Densuke BlackCultivada en Japón, destaca por su piel negra y su aspecto impecable. Es un producto de lujo, ofrecido en ocasiones como obsequio de prestigio. Precio aproximado: hasta 5.000 euros por pieza.Getty Images
alt="alt="Varios postres de chocolate blanco rematados con unos copos de oro comestibles""
  Copos de oro comestiblesNo aportan sabor, pero sí espectacularidad. Se usan en platos y postres de alta cocina para dar un acabado lujoso y llamativo. Precio aproximado: hasta 20.000 y 40.000 euros por kilogramo.Getty Images
alt="alt="Un plato con la cabeza y el lomo de un atún de aleta azul""
  Ventresca de atún rojoMuy valorado en la cocina japonesa, especialmente para sushi y sashimi. Su tamaño, calidad y la fuerte demanda internacional elevan su precio. Precio aproximado: entre 800 y 1.200 euros por kilogramo.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA MIVET
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos