Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Maite Pagès, piloto comercial, alerta a los turistas sobre esta bebida española: "Cebo para turistas"
Consumo
Consumo

Maite Pagès, piloto comercial, alerta a los turistas sobre esta bebida española: "Cebo para turistas"

Algunas alternativas que capturan mejor el sabor mediterráneo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un camarero sirviendo sangría a una mesa llena de turistas
Un camarero sirviendo sangría a una mesa llena de turistas en Arcos de la Frontera.Getty Images

Cada año, millones de británicos aterrizan en España en busca de sol, playa y unas vacaciones relajadas. Entre tópicos turísticos, horarios alterados y bebidas que parecen más pensadas para atraer visitantes que para reflejar la auténtica tradición española, la experiencia del viajero puede quedar reducida a una versión “para guiris” del país. Por ello, la piloto comercial Maite Pagès ha decidido ofrecer una guía práctica que ayude a los turistas.

Concretamente, la copiloto de la aerolínea española Vueling ha lanzado un consejo a los turistas para que rehúyan la clásica jarra de sangría y prueben alternativas más propias del país. Según Pagès, la sangría se ha convertido en “puro cebo para turistas” y no refleja el gusto cotidiano de los españoles. Recuerda que, en la vida diaria, los locales rara vez piden sangría y que existen opciones más frescas, sencillas y auténticas.

“Para saborear la verdadera esencia de la bebida española, prueben un Tinto de Verano (vino tinto con limonada) o una refrescante Clara (cerveza con limonada)”, aconseja Maite en declaraciones recogidas por Daily Mail. La piloto insiste en que estas bebidas sencillas, pero muy presentes en el día a día de los españoles, capturan mejor el espíritu del verano mediterráneo que la sangría servida en zonas turísticas.

Otros consejos útiles

La copiloto también advirtió sobre la cultura del café en España. Mientras en el Reino Unido muchos optan por cafés helados y bebidas de cadena, en España lo habitual es que te sirvan un espresso caliente y, si pides hielo, lo más probable es que te den el café aparte y un vaso con hielo para que lo mezcles tú mismo. Pagès invita a probar el café con leche por la mañana o un cortado por la tarde, en lugar de buscar cafés helados tipo ‘vanilla latte’.

Por si fuera poco, también compartió otro tipo de consejos que ayudan a integrarse y a disfrutar la gastronomía española con más autenticidad: desde apostar por paradas en bares de barrio y dejar tiempo para un almuerzo largo y relajado, hasta no obsesionarse con reservar mesa porque “las mejores comidas muchas veces llegan entrando por casualidad en pequeños locales sin carta”. También destacó costumbres regionales como la mítica horchata de Valencia acompañada de fartons, un clásico local.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

A su vez, recordó que el horario español es muy diferente al británico, ya que aquí los locales comen y cenan más tarde, las calles se vacían en las horas de más calor y la siesta o descanso vespertino siguen presentes en muchas zonas. En cuanto a ropa, Pagès recomienda dejar atrás las chanclas y pareos sólo para la playa y optar por un atuendo cuidado y evitar combinaciones como calcetines con sandalias si lo que buscan los turistas es mimetizarse con los locales. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 