Maite Pagès, piloto comercial, alerta a los turistas sobre esta bebida española: "Cebo para turistas"

Cada año, millones de británicos aterrizan en España en busca de sol, playa y unas vacaciones relajadas. Entre tópicos turísticos, horarios alterados y bebidas que parecen más pensadas para atraer visitantes que para reflejar la auténtica tradición española, la experiencia del viajero puede quedar reducida a una versión “para guiris” del país. Por ello, la piloto comercial Maite Pagès ha decidido ofrecer una guía práctica que ayude a los turistas.

Concretamente, la copiloto de la aerolínea española Vueling ha lanzado un consejo a los turistas para que rehúyan la clásica jarra de sangría y prueben alternativas más propias del país. Según Pagès, la sangría se ha convertido en “puro cebo para turistas” y no refleja el gusto cotidiano de los españoles. Recuerda que, en la vida diaria, los locales rara vez piden sangría y que existen opciones más frescas, sencillas y auténticas.

“Para saborear la verdadera esencia de la bebida española, prueben un Tinto de Verano (vino tinto con limonada) o una refrescante Clara (cerveza con limonada)”, aconseja Maite en declaraciones recogidas por Daily Mail. La piloto insiste en que estas bebidas sencillas, pero muy presentes en el día a día de los españoles, capturan mejor el espíritu del verano mediterráneo que la sangría servida en zonas turísticas.

Otros consejos útiles

La copiloto también advirtió sobre la cultura del café en España. Mientras en el Reino Unido muchos optan por cafés helados y bebidas de cadena, en España lo habitual es que te sirvan un espresso caliente y, si pides hielo, lo más probable es que te den el café aparte y un vaso con hielo para que lo mezcles tú mismo. Pagès invita a probar el café con leche por la mañana o un cortado por la tarde, en lugar de buscar cafés helados tipo ‘vanilla latte’.

Por si fuera poco, también compartió otro tipo de consejos que ayudan a integrarse y a disfrutar la gastronomía española con más autenticidad: desde apostar por paradas en bares de barrio y dejar tiempo para un almuerzo largo y relajado, hasta no obsesionarse con reservar mesa porque “las mejores comidas muchas veces llegan entrando por casualidad en pequeños locales sin carta”. También destacó costumbres regionales como la mítica horchata de Valencia acompañada de fartons, un clásico local.

A su vez, recordó que el horario español es muy diferente al británico, ya que aquí los locales comen y cenan más tarde, las calles se vacían en las horas de más calor y la siesta o descanso vespertino siguen presentes en muchas zonas. En cuanto a ropa, Pagès recomienda dejar atrás las chanclas y pareos sólo para la playa y optar por un atuendo cuidado y evitar combinaciones como calcetines con sandalias si lo que buscan los turistas es mimetizarse con los locales.