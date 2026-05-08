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Martín Berasategui, chef: "Para que la ensaladilla perfecta tenga más sabor se debe triturar el atún con la mayonesa"
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Martín Berasategui, chef: "Para que la ensaladilla perfecta tenga más sabor se debe triturar el atún con la mayonesa"

El secreto no está en los ingredientes, sino en cómo se combinan.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de una ensaladilla rusa y otra del chef Martín Berasategui
La ensaladilla rusa perfecta del reconocido chef vasco Martín Berasategui.Getty Images

Pocas recetas generan tanto debate como la ensaladilla rusa: hay quien la defiende con fervor y quien la aparta sin miramiento alguno, pero casi todos coinciden en algo, en cada casa sabe distinta. Desde su origen decimonónico en Moscú hasta su transformación en una de las tapas más populares de España, esta receta ha ido cambiando según la despensa de cada época y la mano de quién la prepare en cada hogar.

Hoy ya no es una fórmula cerrada, sino una preparación abierta a matices y versiones personales. En ese terreno de libertad culinaria se mueve Martín Berasategui, uno de los grandes nombres de la cocina española y chef de un restaurante con tres estrellas Michelin en Lasarte-Oria. En una intervención en un programa de EITB, el cocinero vasco defendió una versión propia de la ensaladilla en la que el secreto no está solo en los ingredientes, sino en cómo se combinan.

Su propuesta pasa por una idea simple pero muy efectiva, de esas que cambian un plato sin necesidad de reinventarlo por completo. “Para que la ensaladilla perfecta tenga más sabor se debe triturar el atún con la mayonesa”, asegura. Con este gesto, Martín Berasategui convierte una receta cotidiana en una versión más cremosa e intensa, demostrando que incluso los clásicos más arraigados aún pueden sorprender.

Ingredientes

  • 2 patatas medianas
  • 100 gramos de jamón cocido
  • 100 gramos de atún en aceite
  • 2 anchoas
  • 200 mililitros de aceite de oliva
  • 10 gramos de mostaza
  • 2 yemas de huevo
  • 1 cucharada de vinagre
  • 15 gramos de aceitunas verdes
  • 10 gramos de alcaparras
  • Un puñado de rúcula

Los pasos a seguir

La receta del chef donostiarra añade jamón cocido para aportar contraste y prescinde de la zanahoria, así como remata el plato con alcaparras, aceitunas verdes y rúcula. Este es el paso a paso:

  1. Pelar las patatas, previamente lavadas, y dejarlas hervir alrededor de media hora
  2. Preparar la mayonesa casera. En el vaso de la batidora añade las yemas de huevo, una pizca de sal, vinagre, mostaza y un chorrito inicial de aceite de oliva. Bate sin mover el brazo hasta que emulsione y, poco a poco, incorpora más aceite sin dejar de batir hasta lograr la textura deseada.
  3. Añadir a la mayonesa el atún desmigado y las anchoas y triturar todo junto unos segundos más, hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
  4. Cuando las patatas estén frías, trocéalas y aplástalas ligeramente en un bol.
  5. Añadir el jamón cocido cortado en dados pequeños junto con la rúcula, las alcaparras y las aceitunas, mezclando bien todos los ingredientes.
  6. Echar la mayonesa sobre la mezcla y remover hasta que quede bien integrada. Puedes decorar con huevo duro picado o tiras finas de pimiento asado. Antes de servir, deja reposar la ensaladilla en la nevera para que gane en sabor y consistencia.
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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