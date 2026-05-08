Martín Berasategui, chef: "Para que la ensaladilla perfecta tenga más sabor se debe triturar el atún con la mayonesa"

Pocas recetas generan tanto debate como la ensaladilla rusa: hay quien la defiende con fervor y quien la aparta sin miramiento alguno, pero casi todos coinciden en algo, en cada casa sabe distinta. Desde su origen decimonónico en Moscú hasta su transformación en una de las tapas más populares de España, esta receta ha ido cambiando según la despensa de cada época y la mano de quién la prepare en cada hogar.

Hoy ya no es una fórmula cerrada, sino una preparación abierta a matices y versiones personales. En ese terreno de libertad culinaria se mueve Martín Berasategui, uno de los grandes nombres de la cocina española y chef de un restaurante con tres estrellas Michelin en Lasarte-Oria. En una intervención en un programa de EITB, el cocinero vasco defendió una versión propia de la ensaladilla en la que el secreto no está solo en los ingredientes, sino en cómo se combinan.

Su propuesta pasa por una idea simple pero muy efectiva, de esas que cambian un plato sin necesidad de reinventarlo por completo. “Para que la ensaladilla perfecta tenga más sabor se debe triturar el atún con la mayonesa”, asegura. Con este gesto, Martín Berasategui convierte una receta cotidiana en una versión más cremosa e intensa, demostrando que incluso los clásicos más arraigados aún pueden sorprender.

Ingredientes

2 patatas medianas

100 gramos de jamón cocido

100 gramos de atún en aceite

2 anchoas

200 mililitros de aceite de oliva

10 gramos de mostaza

2 yemas de huevo

1 cucharada de vinagre

15 gramos de aceitunas verdes

10 gramos de alcaparras

Un puñado de rúcula

Los pasos a seguir

La receta del chef donostiarra añade jamón cocido para aportar contraste y prescinde de la zanahoria, así como remata el plato con alcaparras, aceitunas verdes y rúcula. Este es el paso a paso: