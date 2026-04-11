El chef José Andrés comparte la receta más sencilla para hacer unos mejillones al limón: "Es como hacer palomitas"

Hacer mejillones puede ser tan sencillo como hacer palomitas. Así lo admite el popular chef José Andrés. En un nuevo vídeo en su perfil de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, el cocinero ha compartido esta sencilla forma de hacer los moluscos: "Mejillones al limón para mi hija… ¡una receta rápida y deliciosa! Es como palomitas… ¡pero con mejillones!", asegura, en una publicación que ha alcanzado más de 35.800 Me Gusta.

Tal y como se puede observar en su vídeo, al que ha tenido acceso El HuffPost, el chef reune en una cazuela unas decenas de mejillones sin abrir y con un poco de aceite de oliva, ajos, y piel y zumo de limón. Para saber cuando están cocinadas: "Cuando están abiertas". "Algunas de ellas no se abren, pero si no quieres que se quemen, probablemente estén buenos para comer", asegura Andrés en su vídeo.

"Eso es como las palomitas, pero con moluscos", bromea. "Miradlas, sí", asegura al mostrar la cazuela y como el producto ya se encuentra listo para comer. En este momento, prueba su creación y lo confirma "están buenísimas. Alucinante".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la receta del galardonado chef. "¡Ahí estamos! Comida española, mediterránea, y encima rápida y super sana", celebra un internauta. "Gracias José Andrés por compartir tu receta de mejillones al limón. Muy sencilla y que te levanta los ánimos", asegura otra. "No le pongas ajo, ponle una guindilla y pimentón dulce. Y por supuesto, limón", sugiere otro.

Pero no es la primera vez que José Andrés pone de manifiesto los beneficios de un producto de mar. De hecho, para él, las ostras es un alimento "natural perfecto". "Creo que hay algo muy especial en las ostras", afirmó recientemente. "Es verdaderamente una de las cosas más puras que se pueden comer en esta tierra, nutrida por el mar, algo que nos conecta con la parte más antigua de nuestra historia colectiva", añadió.

El popular chef José Andrés es presidente de la ONG World Central Kitchen y uno de los cocineros españoles con más reputación a nivel internacional. También es reconocido entre otros galardones con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, con la National Humanities Medal, a manos de Barack Obama, y con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.