Santander, AS y Cadena SER buscan al nuevo talento que contará la Fórmula 1 desde dentro

Santander, AS y Cadena SER lanzan un concurso nacional para encontrar a una nueva voz capaz de contar la Fórmula 1 desde dentro. La iniciativa se dirige a jóvenes creadores, aficionados al motor y personas con talento para comunicar el deporte con mirada propia, criterio y capacidad para generar contenido en vídeo.

El proyecto se desarrollará dentro del ecosistema de PRISA Deporte, con especial presencia en AS y Cadena SER, y estará impulsado por Santander. Durante varias semanas, los participantes deberán demostrar su conocimiento de la Fórmula 1, su creatividad y su forma de contar historias alrededor de uno de los deportes con mayor crecimiento entre las nuevas generaciones.

El concurso arrancará en julio y se extenderá hasta septiembre, coincidiendo con la llegada del Gran Premio de España de Fórmula 1 2026, que se celebrará en Madrid, en el circuito MADRING de IFEMA MADRID, y se articulará en tres fases. En la primera, los candidatos deberán enviar un vídeo original en el que demuestren por qué deberían convertirse en la persona elegida para contar la Fórmula 1 desde el entorno de PRISA Deporte. Los contenidos recibidos se alojarán en un hub específico de la campaña, donde los usuarios podrán seguir la evolución del concurso y votar sus propuestas favoritas.

Después de esta primera etapa, la organización seleccionará a tres semifinalistas a partir de la votación del público y del criterio editorial de los equipos implicados. Cada uno de ellos recibirá un nuevo reto creativo vinculado a la Fórmula 1 y a Santander. Esta segunda prueba permitirá valorar su capacidad para reaccionar ante un encargo, construir una pieza con intención y transmitir la emoción del motor en un formato pensado para audiencias digitales.

En la tercera, los vídeos de los tres semifinalistas formarán parte de la fase final del concurso.

Entre el 1 y el 7 de septiembre se dará a conocer el nombre de la persona ganadora, en una activación especial pendiente de confirmación. El premio consistirá en un contrato formativo en medios de PRISA Deporte, una oportunidad para empezar a desarrollar contenido profesional vinculado a la Fórmula 1 de la mano de Santander, AS y Cadena SER.

Además, Santander pondrá a disposición de los participantes una entrada doble para el Gran Premio de España de Fórmula 1 2026, que se adjudicará durante las fases finales del concurso.

La iniciativa refuerza la vinculación de Santander con la Fórmula 1 y con el impulso del talento joven. La marca, que ya es Official Retail Banking Partner de Formula 1® y Founding Partner del Formula 1 Tag Heuer Spanish Grand Prix 2026, suma así una acción centrada en la creación de contenido, la formación y el descubrimiento de nuevas oportunidades profesionales.

Para AS y Cadena SER, el concurso permite acercar la Fórmula 1 a una audiencia que consume deporte de otra manera, participa en la conversación y entiende el vídeo como un lenguaje natural. La campaña combinará el alcance de dos medios de referencia con una dinámica participativa pensada para descubrir a una persona con talento real para contar el motor desde una perspectiva actual.

El concurso finalizará en septiembre, en el contexto del Gran Premio de España de Fórmula 1 2026, donde la persona ganadora realizará su primer contenido para PRISA Deporte con el apoyo de Santander.

Si estás interesado en participar, pincha aquí e inscríbete.