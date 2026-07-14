El mensaje de Mette-Marit de Noruega tras recibir el alta y las palabras de su médico que dejan claro lo que le espera ahora

La familia real noruega sigue encadenando buenas noticias después de que Marius Borg Høiby haya recibido permiso para pasar las próximas cuatro semanas en Skaugum -la residencia oficial de Haakon y Mette-Marit de Noruega, con pulsera telemática en lugar de seguir en la cárcel.

Además, ese mismo día vivieron un momento único e increíble con la recepción a los jugadores de la selección noruega, que aunque volvieron derrotados del Mundial en cuartos, han sido recibidos como héroes en su país y se han ganado el apoyo de todos.

Horas después de la espectacular celebración en Oslo, que incluyó al príncipe Haakon tocando el tambor que marca el ritmo del remo vikingo, y a sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus remando junto a la selección y al mismo tiempo que los casi 100.000 ciudadanos que se acercaron a los festejos, hay otro motivo para celebrar.

La casa real noruega comunicó que la princesa Mette-Marit ha sido dada de alta del Rikshospitalet de Oslo un mes después de haber recibido un trasplante de pulmón, la única solución posible para salvar su vida ante el avance de la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2018. De no haber recibido un pulmón, se estimaba que su existencia se habría apagado en un año.

Haakon de Noruega y Mette-Marit de Noruega con un respirador en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional de Noruega 2026 MISC

En la nota oficial, la propia Mette-Marit ha querido ofrecer unas palabras de agradecimiento después de tener una segunda oportunidad: "Estoy profundamente agradecida. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que eligen la donación de órganos. Me ha dado el regalo de la vida, y las palabras no alcanzan para describir lo agradecida y humilde que me siento por ello".

"También quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que me han acompañado en este largo camino: mi familia, médicos, cirujanos, enfermeros, fisioterapeutas y demás personal sanitario, y a todos aquellos que contribuyen de manera invaluable al sistema de salud noruego cada día", añadió.

La princesa Mette-Marit en el día de la Constitución noruega el pasado 17 de mayo. Getty Images

No se olvidó de los pacientes que conviven con la misma enfermedad: "Quiero enviar un saludo muy especial a mis amigos con fibrosis. Han sido excepcionales durante una de las etapas más difíciles de la vida. Vivir con fibrosis es muy duro, y no pasa un día sin que piense en lo fuertes que son".

Finalmente ha agradecido "la atención que he recibido durante mi enfermedad por parte de tantas personas en toda Noruega. Me ha dado fuerzas cuando más las necesitaba. Muchísimas gracias".

Mette-Marit de Noruega en un acto oficial en Oslo en enero de 2026 Andreas Fadum / SplashNews.com

El príncipe Haakon ha añadido además que "es un gran alivio tener a la Princesa Heredera de vuelta en casa tras su hospitalización. Todos estamos muy contentos de que la primera fase haya transcurrido tan bien. También estamos muy impresionados con el Hospital Universitario de Oslo. Si bien sabemos que nos espera un largo camino de recuperación y que pueden surgir complicaciones, nos sentimos muy satisfechos de haber llegado hasta aquí".

Un año clave para Mette-Marit de Noruega

Por supuesto se han ofrecido declaraciones de Are Holm, jefe del departamento de neumología del Rikshospitalet, que ha dejado claro que el estado de salud de la princesa "es bueno dadas las circunstancias". Continuó informando que "durante los próximos 6 meses, la princesa heredera recibirá formación y un seguimiento exhaustivo para detectar posibles complicaciones como el rechazo y las infecciones".

Haakon y Mette-Marit de Noruega mirando desde el palacio real de Oslo las celebraciones tras la victoria de Noruega ante Brasil en los octavos de finales del Mundial 2026 Casa Real Noruega

"En un buen curso de la enfermedad, suele transcurrir aproximadamente un año antes de que la afección pase a una fase más estable", por lo que los próximos doce meses son claves para la progresión de la princesa heredera.

Y para dejarlo claro, la corte noruega ha expresado que Mette-Marit no va a desempeñar "funciones oficiales durante el período de rehabilitación", por lo que va a estar ausente durante lo que queda de año 2026 y quizás un poco más. En cuanto a Haakon de Noruega, va a continuar con su agenda oficial, pero lo más adaptada posible para poder estar con su esposa mientras completa su recuperación.