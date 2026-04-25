Prometían pilotar tractores de noche y con niebla densa mediante IA, pero jamás funcionó: un juzgado de Granada condena a la empresa a devolver 6.140 euros

Condenada por vender una inteligencia artificial 'tonta'. Un juzgado de Granada ha condenado a una empresa agrícola a devolver 6.140 euros por vender un dispositivo basado en Inteligencia Artificial que no funcionó del todo bien. En teoría, el producto permitiría que un tractor labrase la tierra, incluso sin conductor. Sin embargo, del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un trecho. Y el dispositivo nunca llegó a funcionar como prometía en un inicio, tal y como recoge el diario 'Ideal'.

Todo comenzó en 2023, cuando uno de los afectados por el fallo del dispositivo decidió ir por la vía legal y reclamar el dinero que había perdido en comprar su producto que, según define la propia resolución judicial, "se trata de un software de automatización o inteligencia artificial que auxilia e incluso sustituye al tractorista o agricultor, ya que, según la publicidad, permite ahorrar costes de repetición de pasadas en el mismo sitio o permite continuar trabajando de noche, con niebla densa o polvo, ya que no es necesario que el conductor tenga visibilidad e incluso que esté presente".

Sin embargo, el dispositivo inteligente demostró no serlo, por lo menos en la práctica. Y, aunque es cierto que la compañía mantuvo el contacto con el cliente perjudicado para intentar arreglar la situación, lo cierto es que no pudieron arreglar mucho. Incluso un técnico se desplazó hasta la sede de la sociedad compradora para intentar arreglarlo. Sin éxito.

En total, el perjudicado, según declaró, pasó "más de 100 horas" intentando probar el dispositivo en su tractor, pero las "trayectorias no se memorizaban o se memorizaban mal, o no se repetía tras memorizarse". "El GPS siempre se ha vuelto loco y ni siquiera ha sabido si llegaban a memorizarse las trazadas de manera correcta puesto que el sistema no cumplía su función", agregó.

Los proveedores cambiaron entonces la placa base del artilugio, pues según aseguró el damnificado, se había roto. "Pero ni aún así funcionó", lamentó. "He intentado en numerosísimas ocasiones durante más de año y medio configurar el equipo sin éxito. Que el perito agrícola estuvo durante un día tres horas y media intentando configurarlo e instalarlo sin llegar a conseguir que funcione".

Según defendieron los vendedores, el motivo del fallo fue que el cliente había instalado mal el sistema. Sin embargo, el juzgado discrepa. "No se puede pretender que el fallo es de instalación cuando no se ha verificado por el vendedor si esa unidad en concreto falla o no, cuando no existen instrucciones, tutoriales o documentación técnica, ni se identifica el problema concreto de instalación o cuando no existe una documentación técnica del producto donde se haya verificado el funcionamiento del sistema con distintos modelos de tractores y se compruebe que por ejemplo el problema que se da en esta unidad no se repite en otras con el mismo modelo de tractor, algo que, por ejemplo, no ha verificado la perito de la demandada", recoge el juzgado, que no pone en cuestión que el resto de productos hayan podido funcionar con éxito.

Con todo esto, la justicia declaró "la obligación de las partes de restituirse recíprocamente lo recibido, condenando a la demandada, a reintegrar a la actora la cantidad satisfecha como precio de la venta, que asciende a 6.140,75 euros, así como los intereses legales". El fallo aún puede ser recurrido ante la Audiencia de Granada.