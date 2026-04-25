Un informe denuncia el "sistema de la edad de piedra" para reservar trenes en Europa: el 47% de las rutas internacionales son "difíciles o imposibles" de comprar online

Un tren aparcado en el tren de alta velocidad de la estación Puerta de Atocha- Almudena Grandes de Madrid.

Los europeos no pueden viajar en tren. Tal y como publica The Guardian, el sistema europeo de "la edad de piedra" para reservar billetes de tren hace que sea innecesariamente difícil para los viajeros evitar los "vuelos contaminantes". Reservar billetes para viajes internaciones es casi imposible, según muestra un análisis del organismo Transport and Enviroment (T&E).

El informe, consultado por el diario británico, encontró que rutas de vuelos populares como Lisboa-Madrid o Barcelona-Milán no podían reservarse desde la web de ningún operador ferroviario, mientras que conexiones como París-Roma y Ámsterdam-Milán solo podían reservarse desde uno de los operadores.

Georgia Whitaker, activista ferroviaria en T&E y autora del informe, asegura en conversación con el medio de comunicación que "parece un poco absurdo". "En el mundo en el que vivimos puedes conseguir prácticamente casi todo, para bien o para mal, con un solo clic", explica. "Cuando no puedes hacer eso para viajar en tren no se puede aprovechar el potencial", defiende.

De esta forma, los investigadores analizaron la facilidad para comprar billetes de tren en las 30 rutas aéreas internacionales más transitadas dentro de la UE y los resultados fueron reveladores: los pasajeros no podían comprar billetes que cubrieran todo el trayecto en el 20% de ellas. Solo había billetes disponibles de uno de los operadores de tren en un 27% adicional de las rutas.

Por su parte, Brian Caulfield investigador de transporte en el Trinity College de Dublín critica que el informe "expone un sistema de edad de piedra en el que los grandes operadores a menudo ni siquiera muestran, y mucho menos venden, las conexiones transfronterizas disponibles o las tarifas de la competencia más baratas". "Estamos dificultando estructuralmente que incluso los viajeros más conscientes del clima elijan la opción más ecológica", sentencia.

Según los datos revelados en el informe, el 61% de los viajeros han evitado viajes en trenes de larga distancia en Europa debido a la dificultad de reservar un billete. Además, más del 40% asegura que viajaría más a menudo en tren si fuera más fácil la reserva.

"Una de las barreras para viajar en tren es el precio, porque a menudo es más caro que volar", continúa Whitaker. "Pero lo que ocurre como resultado de no mostrar o vender otros servicios competitivos en las mismas rutas es que a menudo los pasajeros no son conscientes de que en realidad existen opciones más baratas".

La Comisión Europea planea publicar un paquete único de billetes el 13 de mayo como parte de una promesa para permitir a los europeos viajar más fácilmente por el continente y disfrutar de protecciones al consumidor mientras lo hacen.