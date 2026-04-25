La revista 'Time' lleva a portada a Sánchez por su postura con Donald Trump: usa unos términos muy rotundos

La prestigiosa revista Time ha llevado a la portada de su versión online al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la noticia que ha saltado este viernes sobre el futuro de España en la OTAN tras la postura contraria a Donald Trump con la guerra en Irán.

Según ha informado en exclusiva Reuters, un correo electrónico interno del Pentágono baraja diferentes opciones de que Estados Unidos se tome la justicia por su mano contra los países que han rechazado el conflicto en Oriente Medio.

En ese correo, se incluía la posibilidad de "suspender" a España de la OTAN. Una noticia que ha analizado este sábado la revista estadounidense, haciéndose eco de las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez.

El titular en portada es una pregunta muy directa: "¿Está Estados Unidos intentando excluir a España de la OTAN?". Dentro del artículo, recogen que el líder del Ejecutivo español ha desmentido las informaciones.

El citado medio se ha hecho eco de lo que ha dicho este viernes Sánchez antes de la cumbre informal de la Unión Europea en Chipre: "No trabajamos con correos electrónicos. Trabajamos con documentos oficiales y posturas adoptadas, en este caso, por el gobierno de Estados Unidos", ha expuesto.

Y han destacado que también ha aprovechado para reafirmar "la oposición de España a la guerra contra Irán, a la que se ha referido repetidamente como ilegal" y han vuelto a compartir otras declaraciones al respecto del presidente del Gobierno español: "La posición del gobierno de España es clara: colaboración absoluta con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional".

"Uno de los críticos europeos más acérrimos"

Desde la revista Time han contactado con un funcionario de la OTAN y ha reiterado que "el Tratado Fundacional de la OTAN no prevé ninguna disposición para la suspensión de la membresía en la OTAN ni para la expulsión".

"Desde el inicio de la guerra con Irán, España ha sido uno de los críticos europeos más acérrimos, acusando a Estados Unidos de arrastrar al mundo a un conflicto que no ha traído más que 'inseguridad y dolor", ha añadido.

Tras hecho, han recordado lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez en los últimos meses: "España denegó a Estados Unidos el permiso para utilizar las bases operadas conjuntamente para atacar a Irán y, posteriormente, cerró su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en el conflicto".

"Meses antes, España se resistió a las peticiones de Trump para que todos los miembros de la OTAN aumentaran el gasto en defensa al 5% del PIB", han recordado, algo que suma en esa tensión con la Administración Trump.

"Se ha ganado la ira de Trump"

Desde la revista Time aseguran que "la oposición de España al conflicto en Oriente Medio, y su negativa a atender los llamamientos de Trump para que los aliados de la OTAN apoyen", ha provocado "una fuerte reprimenda del presidente estadounidense".

También reconocen que España no ha sido el único país que "se ha ganado la ira de Trump", ya que también "ha proferido amenazas contra el Reino Unido, y las relaciones entre los que antes eran aliados cercanos se encuentran ahora tensas en medio de la guerra con Irán".

El prestigioso medio estadounidense ha hablado con Ilaria Di Gioia, profesora titular de derecho estadounidense en la Universidad de Birmingham City, que no ha dudado en destacar que "la sola idea de una salida de Estados Unidos erosiona la confianza, la cohesión y la credibilidad de la defensa colectiva".

"Los reiterados cuestionamientos de Trump a la alianza debilitan la disuasión, sacuden la planificación de la seguridad europea y envalentonan a los adversarios", ha sentenciado la experta.