Meta despide a 8.000 empleados y Microsoft ofrece la prejubilación a más de 8.000 el mismo día: la IA sustituye a los trabajadores mientras las dos empresas gastarán 235.000 millones en ella

Una de las frases que más suenan en los últimos tiempos es que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo. Y no siendo cierto del todo, los hechos dan algo de razón a los más temerosos. Los recientes movimientos de Meta y Microsoft lo explican.

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha anunciado el despido de alrededor de 8.000 trabajadores . El mismo día, Microsoft anunciaba la prejubilación de otros 8.000. Casualidad o no la coincidencia en número y fecha, los números llaman la atención.

Detalla The Guardian que Janelle Gale, directora de Recursos Humanos de Meta, emitió un comunicado interno para la plantilla donde aclaraba los motivos del masivo recorte de personal. Pero —siempre hay un pero en estos asuntos— se decía que estos recortes permitirían a la empresa "compensar las demás inversiones que estamos realizando".

¿Cuáles son esas inversiones? Mark Zuckerberg, la menta principal detrás de Meta, explicó meses atrás que la empresa afrontaba una "importante aceleración de la IA". Este proceso incluía planes para invertir entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en IA (lo equivalente a entre 98 y 115 millones de euros), cifras que se mueven prácticamente en el doble del gasto de capital de la empresa el año anterior.

La responsable de RRHH de Meta justificaba el anuncio de despidos y con un "no es una decisión fácil" y la promesa de 'generosas indemnizaciones' para los trabajadores afectados. No hubo más referencias a la IA, aunque sí las hubiera hecho su 'jefe'.

Mark Zuckerberg no dudó en dejar claro tiempo atrás que la IA puede hacer innecesarias algunas contrataciones... y eso podría justificar despidos. "Estamos empezando a ver proyectos que antes requerían grandes equipos y que ahora pueden ser realizados por una sola persona muy talentosa", apuntó en su intervención para presentar resultados a comienzos de año, como recoge The Guardian.

El caso de Microsoft es diferente. Su recorte de personal afecta a los empleados de mayor antigüedad y edad, a los que ofrece planes de jubilación anticipada voluntaria. Los afectados son aquellos, apunta Financial Times, que sumen 70 años o más entre su edad y su tiempo de permanencia en la empresa y esto afecta a algo más de 8.000 miembros de la entidad.

Su reajuste también llega tras los amplios cálculos de inversión en IA, de unos 100.000 millones de dólares para el ejercicio 2026. La cifra, sin embargo, puede ser algo más alta a juicio de expertos externos, que la llevan a una horquilla de 110-120.000 millones de dólares (cerca de 100.000 millones en euros).

El jefe de IA de Microsoft, Mustafa Suleyman, ya avisó de que esta tecnología podría acabar por reemplazar la mayor parte del trabajo administrativo en un año o año y medio

Informes del mismísimo CEO de la empresa, Satya Nadella, elevan al 30% la gestión del trabajo de codificación que ya hace la IA. "Apenas estamos en las fases iniciales de la difusión de la IA, y Microsoft ya ha creado un negocio de IA que es más grande que algunas de nuestras franquicias más importantes", apuntó en enero. Y lo que queda...