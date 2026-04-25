Los datos de Tagwalk lo confirman: el 100% de las 20 grandes marcas de moda incluyó modelos mayores de 30 en sus pasarelas, pero solo el 5% incluyó modelos de talla grande

Los desfíles de moda siguen siendo lugares muy condicionados en los que no todo el mundo cabe. Pero, tal y como informa el diario The New York Times, este mes la revista Vogue ha hecho algo que nunca había hecho antes: poner a dos mujeres de 76 años en su portada. Las protagonistas, Meryl Streep y la jefaza de la revista Anna Wintour. No obstante, la última ronda de desfiles de moda, que terminó el mes pasado, destacó principalmente por la falta de diversidad de tallas grandes.

Los datos de Tagwalk, "el Google de la moda", explican precisamente esta tendencia: el 5% de las 20 mejores marcas incluyó al menos una modelo curva, o de talla grande, en sus desfiles, pero el 100% incluyó a una modelo de más de 40 años. Su fundadora, Alexandra Van Houtte, asegura, en declaraciones al medio de comunicación, que "lo que realmente estamos viendo es que las marcas están adoptando cada vez más modelos con signos visibles de envejecimiento, como canas o arrugas".

"La edad se ha convertido en algo de lo que las marcas parecen realmente orgullosas de destacar", continúa. Un ejemplo claro es la española Loewe que entre la lista de invitados a su último desfile incluyó a Sissy Spacek, de 76 años, que hizo su primera aparición en la Semana de la Moda de París.

Según el diario estadounidense, se trata de un cambio llamativo en la industria que durante mucho tiempo ha sido famosa por fetichizar la juventud. Durante años, cualquier marca de edad, como las arrugas o las manchas han sido rellenadas, ajustadas, filtradas, levantadas o borradas de cualquier forma posible.

Pero la inclusión de las tallas grandes en la industria de la moda va a menor velocidad. Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga , aseguró en unas declaraciones consultadas por The New York Times que era más fácil encontrar modelos mayores que modelos de talla grande. "Hace dos años, era común ver a las chicas con diferentes formas de cuerpo. Ahora, se acabó".

"Las mujeres mayores tienen el poder adquisitivo"

Romae Gordon, una exmodelo de 52 años que regresó a las pasarelas hace un año explica en declaraciones a el diario que "hay una realidad práctica a la que las agencias y la industria tienen que afrontar: las mujeres mayores tienen el poder adquisitivo para comprar lo que se presenta, y desean verse a sí mismas y sus experiencias vividas en estos espacios".

Su trayectoria sirve de ejemplo. Tal y como reza la publicación, ella comenzó a modelar siendo una adolescente en la década de los noventa. Pero tras años de intentos su carrera no llegó a cuajar y pasó a gestionar una agencia de modelos. Ahora, a los 52 años ha vuelto a posar para las cámaras: el pasado septiembre fue contratada para el primer desfile de Versace y este enero ha desfilado en una pasarela de alta costura de Chanel. Ella dice haber pasado la mejor temporada de su carrera.