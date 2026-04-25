La iniciativa ciudadana para romper el acuerdo de asociación UE-Israel rompe récords: cuáles son los países que más (y menos) firmas han recogido
"Los ciudadanos de la UE no pueden tolerar un acuerdo con un Estado que comete crímenes contra la humanidad".
Los ciudadanos de la UE no quieren ningún acuerdo con Israel. Una iniciativa ciudadana consultada por El HuffPost busca que los veintisiete rompan sus lazos con Israel y se suspenda el acuerdo de Asociación con el país. Los motivos son claros: "no pueden tolerar un acuerdo que contribuye a legitimar y financiar a un Estado que comete crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra".
La iniciativa popular critica que el Gobierno de la Unión Europea no ha suspendido aún su acuerdo de asociación con Israel, "que es la piedra angular de la cooperación bilateral comercial, económica y política entre ambos gobiernos". "Por consiguiente, pedimos a la Comisión que presente al Consejo la propuesta de suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel", agregan.
Los reclamantes creen que Tel Aviv ha violado el artículo 2 del tratado en el que se dicta que la relación se fundamenta en "el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos". Para ello, presentan algunas pruebas, como los ataques perpetuados por el país en la Franja de Gaza: bloqueo de ayuda humanitaria, ataques indiscriminados contra civiles, ataques dirigidos sistemáticamente a hospitales e instalaciones médicas y desplazamiento forzoso de la población.
"La obligación de la UE de actuar no solo se deriva de sus Tratados constitutivos, sino también de los Tratados de las Naciones Unidas y del Derecho internacional consuetudinario y las providencias de la Corte Internacional de Justicia", publican en su escrito publicado en la página web de la Comisión Europea. Estos son los países que firman la declaración:
- Alemania: 54.281 declaraciones de apoyo.
- Austria: 3.754 declaraciones de apoyo.
- Bélgica: 33.281 declaraciones de apoyo.
- Bulgaria: 3.400 declaraciones de apoyo.
- Chipre: 1.009 declaraciones de apoyo.
- Croacia: 1.971 declaraciones de apoyo.
- República Checa: 1.513 declaraciones de apoyo.
- Dinamarca: 19.591 declaraciones de apoyo.
- Eslovaquia: 1.407 declaraciones de apoyo.
- Eslovenia: 4.265 declaraciones de apoyo.
- España: 140.090 declaraciones de apoyo.
- Estonia: 638 declaraciones de apoyo.
- Filandia: 19.392 declaraciones de apoyo.
- Francia: 423.519 declaraciones de apoyo.
- Grecia: 12.853 declaraciones de apoyo.
- Hungría: 1.191 declaraciones de apoyo.
- Irlanda: 28.553 declaraciones de apoyo.
- Italia: 259.333 declaraciones de apoyo.
- Letonia: 556 declaraciones de apoyo.
- Lituania: 1.012 declaraciones de apoyo.
- Luxemburgo: 2.201 declaraciones de apoyo.
- Malta: 955 declaraciones de apoyo.
- Países Bajos: 42.767 declaraciones de apoyo.
- Polonia: 46.605 declaraciones de apoyo.
- Portugal: 17.406 declaraciones de apoyo.
- Rumanía: 4.590 declaraciones de apoyo.
- Suecia: 21.841 declaraciones de apoyo.