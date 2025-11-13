¿Puedo seguir comiendo huevos y tortilla de forma segura ante la expansión de gripe aviar?

La alarma llegó el 13 de noviembre. El BOE anunció que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado el confinamiento en todas las explotaciones de aves de corral criadas al aire libre para prevenir y controlar el contagio por gripe aviar. Deben confirmarse las aves de todas las explotaciones, incluyendo las ecológicas, las de autoconsumo y las que produzcan carne o huevos que se venden al consumidor final.

El motivo es que desde julio de 2025 se han notificado 139 brotes de gripe aviar en granjas de Europa. En cuanto a España, se ha conocido la extensión de la enfermedad en catorce explotaciones, de las cuales la mitad ha sido en Castilla y León. También se ha notificado que se ha encontrado gripe aviar en España en 53 aves silvestres y en cinco cautivas.

Un sistema de control seguro, aunque el precio subirá

Es lógico por tanto que pueda haber alarma no solo en el sector, sino en los consumidores ante la posibilidad de un riesgo de contagio o ante la idea de que no sea seguro consumir carne de ave y huevos. ¿Tenemos los consumidores motivos para la preocupación? Esto es lo que sabemos.

Una explotación avícola Getty Images

Para empezar, hay que dejar claro que esta enfermedad no es un problema de salud pública para los humanos. Es cierto que se han registrado casos en seres humanos, pero en personas que manipularon aves enfermas sin la debida protección. En ese sentido, el ministerio de Sanidad cuenta con un protocolo de prevención, detección precoz y control de gripe aviar en personas expuestas a focos en aves que puedes consultar aquí.

Asimismo, la enfermedad no se transmite de forma sostenida de persona a persona, y tampoco es fácil contagiarse a través de alimentos. Eso no quita para que la gripe aviar se tome muy en serio a todos los niveles.

Lo que sí supone un perjuicio económico para el sector avícola, pero pese a ello, se puede seguir consumiendo carne de ave y huevos. La razón es clara: el sistema de control es seguro y exigente, y lo que llega al consumidor final en las tiendas ha pasado los exámenes pertinentes.

Por todo ello se puede afirmar que es seguro comer carne de ave, tanto pollo como pavo, y que si eres amante de los huevos, sean fritos, cocidos, pasados por agua o en tortilla, vas a poder seguir haciéndolo sin temor a la gripe aviar.

Hay que añadir que este virus muere con el calor. Por tanto, cuando cocines la carne o los huevos, si hubiera algo se destruye completamente. Lo que sí es importante es que adquieras carne de ave y huevos en lugares seguros y con certificación, que cocines bien lo que vas a tomar y que mantengas buena higiene en la cocina. También hay que recordar que los precios del pollo, el pavo y los huevos van a subir, así que puedes consumir estos productos con seguridad, pero tu cartera se va a resentir.