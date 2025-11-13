El Gobierno confina las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha ordenado el confinamiento en todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre para la prevención y control del contagio por gripe aviar.

En una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que ha entrado en vigor este jueves, el Gobierno ha establecido el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor final.

De esta forma, se prohíbe la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras aves cautivas, aunque cuando no sea posible las autoridades podrán autorizar el mantenimiento de las aves de corral al aire libre bajo una serie de condiciones.

La orden que se ha publicado esta mañana incluye también la prohibición de la cría de patos y gansos con otras especies de ave de corral, y la prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en el caso de que sea tratada. Asimismo, los depósitos de agua situados en el exterior deberán quedar protegidos contra las aves acuáticas silvestres.

Desde Agricultura, Pesca y Alimentación han prohibido también la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivos.

En los casos en los que no sea posible el confinamiento, las Comunidades Autónomas podrán autorizar el mantenimiento de las granjas al aire libre mediante la colocación de telas pasajeras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

El Departamento que dirige Luis Planas ha explicado que esta ampliación del confinamiento a todas las granjas se ha decidido tras la elevación del riesgo de la entrada de la enfermedad en España. "Se ha constatado una abundancia de aves migratorias en zonas de humedales, habitual en esta época del año. Además, el descenso de las temperaturas es un factor que facilita la supervivencia del virus. Las medidas de confinamiento tratan de evitar el contacto de las aves de corral con las migratorias que pueden ser portadoras del virus", ha subrayado el Ministerio en un comunicado.

Desde julio se han notificado 139 brotes de gripe aviar en granjas de Europa. En España se han producido catorce focos en explotaciones, la mitad de ellos en Castilla y León, además de 53 en aves silvestres y cinco, en cautivas.