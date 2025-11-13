Dos expertos coinciden en lo que es posible que pase en las próximas semanas con los huevos que compras en el supermercado

El precio de los huevos se ha disparado en los últimos meses, como bien saben todos aquellos que suelen hacer la compra en los supermercados. De hecho, según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción, el aceite de girasol (3,6%), los huevos (2,6%) y el aceite de oliva (2,6%) son los tres alimentos básicos que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes.

La subida es aún más evidente si se toman en cuenta los datos del último año, puesto que los huevos medianos son el alimento que más ha aumentado de precio (un 34% de media), y donde más se ha encarecido este producto entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 ha sido en Lidl y Aldi, donde la docena de sus marcas propias ha pasado de 2,02 a 3,10 euros (un 53,5% más).

Ahora, muchos temen que el precio de los huevos se dispare aún más tras conocerse que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento, a partir de este jueves, de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad.

Pero varios expertos llaman a la calma y apuntan a que, al menos en teoría, esas medidas no deberían tener demasiada influencia en el precio de los huevos. Por ejemplo, el coordinador de la lonja del huevo de Toledo, Israel Delgado, ha explicado en eldiario.es que las medidas que se están adoptando las medidas de carácter excepcional "son necesarias" y cree que "si no se producen más casos de influenza aviar, si se mantiene la oferta y la demanda constante, no debería influir en el precio. Lo que se debe evitar a toda costa son esos posibles contagios".

"La demanda ha crecido en España"

Además, ha insistido en que el alza de los precios no se debe sólo a la gripe aviar: "El precio lleva condicionado desde hace algún tiempo no solo por la gripe aviar, sino también porque la demanda ha crecido en España en los últimos años en España. Está al alza de forma continuada".

Una opinión que comparte también César Lumbreras, director de Agro Popular, quien explica que ha influido mucho en el alza que "ha aumentado la demanda de huevos por parte de los consumidores" en la UE y EEUU, pero la oferta no ha crecido al mismo ritmo, por lo que son "muchos los factores" que explican la subida.

"No deben tener una incidencia directa"

En su opinión, "las medidas de confinamiento no deben tener una incidencia directa en forma de subida del precio de los huevos para los consumidores, porque hay otra serie de factores más importantes que inciden sobre el mercado".

Delgado ha señalado otro aspecto clave: "No hay problemas de aprovisionamiento, no va a haber desabastecimiento, tampoco hay necesidad de comprar más huevos. Vamos a actuar con responsabilidad y seriedad sabiendo que no va a haber escasez".