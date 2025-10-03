Qué implica la normativa factura electrónica España: todo lo que empresarios y autónomos deben saber

España acelera la digitalización de la facturación con dos grandes vectores: el sistema VERI*FACTU de la Agencia Tributaria (AEAT), que estandariza el software de facturación y el envío de registros, y la Ley Crea y Crece, que hará obligatoria la factura electrónica en las operaciones B2B cuando termine su desarrollo reglamentario. Para empresas y autónomos, 2025 y 2026 son los años clave: se fijan adaptaciones del software y arranques de obligatoriedad escalonados.

Qué es VERI*FACTU y por qué importa

VERI*FACTU es el nuevo marco técnico de la AEAT para que los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) generen, registren y conserven las facturas cumpliendo reglas anti-manipulación. Permite, además, la remisión voluntaria o automática de los registros de facturación a la AEAT, reforzando el control del fraude. La base legal está en la Ley General Tributaria y su desarrollo reglamentario específico, con calendario ya definido.

Puntos clave de diseño:

• Integridad e inalterabilidad de los registros de facturación.

• Remisión de los apuntes a la AEAT bajo especificaciones técnicas homologadas.

• Certificación de proveedores de software y exigencias para fabricantes y distribuidores.

Fechas y plazos: qué pasa en 2025 y 2026

El calendario ha ido ajustándose, y hoy conviene retener tres hitos principales:

• 29 de julio de 2025: proveedores de programas de facturación deben tener sus soluciones adaptadas a VERI*FACTU. Es el primer corte del ecosistema.

• 1 de enero de 2026: empresas (personas jurídicas) que facturan con software deben usar programas compatibles con VERI*FACTU.

• 1 de julio de 2026: autónomos que facturan con software también pasan a software compatible con VERI*FACTU.

Estos ajustes se consolidaron tras la publicación del Real Decreto 254/2025, que amplió plazos para facilitar la adaptación.

Además, varios análisis del sector y medios económicos han destacado que las facturas incluirán elementos de trazabilidad reforzada (como el código QR) y que la venta de software no homologado quedará fuera de juego.

Y la Crea y Crece: ¿cuándo será obligatoria la e-factura B2B?



La Ley 18/2022, Crea y Crece, obliga a usar factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos (B2B). Su entrada efectiva depende de una Orden Ministerial que concrete los detalles técnicos y, desde esa publicación, se aplicará con doble velocidad:

• 12 meses para empresas con facturación anual > 8 millones de euros.

• 24 meses para el resto de empresas y autónomos.

En paralelo, VERI*FACTU incide en cómo debe registrar y remitir la facturación el software, mientras que Crea y Crece incide en cuándo y con quién debes facturar electrónicamente (B2B). Ambos se complementan.

A quién afecta y qué cambia en el día a día

Afectados

• Empresas que emiten facturas con software: deberán operar con SIF compatibles con VERI*FACTU desde el 1 de enero de 2026.

• Autónomos que emiten facturas con software: el turno llega el 1 de julio de 2026.

• Fabricantes y distribuidores de software: adaptación obligatoria desde julio de 2025.

• Operaciones B2B: la e-factura será obligatoria cuando se publique la orden técnica de Crea y Crece y transcurran 12 o 24 meses, según volumen.

Cambios prácticos

• Elección o actualización de un programa de facturación homologado.

• Registros de facturación generados con garantías de integridad y con posibilidad de remisión a AEAT.

• Trazabilidad más visible para auditorías y controles (p. ej., QR y metadatos).

Calendario práctico de adaptación

Q4 2025

• Verificar con tu proveedor si ya cumples VERI*FACTU.

• Diseñar el plan de cambio: pruebas, formación interna, y revisión de flujos (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, cobros).

Enero–junio 2026

• Empresas: entrar en producción compatible desde el 1 de enero.

• Autónomos: terminar pruebas y ajustes antes del 1 de julio.

Tras la Orden de Crea y Crece

• Empezará a correr el reloj de 12/24 meses para obligatoriedad B2B. Preparar formatos, interconexión y aceptación/estado de facturas electrónicas.

Requisitos técnicos y obligaciones: la letra chica que no conviene ignorar

• Integridad y conservación de registros: el sistema debe impedir alteraciones o, si ocurren, dejarlas trazadas.

• Especificaciones AEAT: formatos de registro, firma de eventos y protocolos de remisión deberán seguir las guías técnicas publicadas por Hacienda.

• Sanciones: la Ley General Tributaria (art. 201 bis) tipifica infracciones por fabricar o usar sistemas que no cumplan.

Efectos sobre tesorería y operaciones

• Cobros y conciliación: la estandarización facilita estado de factura y conciliaciones más rápidas en B2B cuando Crea y Crece sea efectiva.

• Auditoría continua: con remisión a AEAT, habrá menos fricción en comprobaciones y menor riesgo de errores sistemáticos.

• Costes de cambio: formación del equipo, adaptación de integraciones y, si procede, cambio de proveedor de software.

Checklist de preparación para pymes y autónomos

1. Confirma el estatus de tu software: solicita a tu proveedor el certificado/garantía de compatibilidad VERI*FACTU y el plan de despliegue.

2. Mapea tus flujos: presupuestos, pedidos, facturas, abonos y cobros. Identifica puntos de integración con bancos, ERP o e-commerce.

3. Gobierno documental: define quién emite, valida, anula y cómo se conserva cada factura y su registro.

4. Prueba en entorno controlado: antes de la fecha límite, simula un ciclo completo, incluyendo remisión de registros a AEAT si lo tienes activado.

5. Plan B: si no llegas, define estrategias temporales y soporte del proveedor para no parar la emisión.

6. Sigue la Orden de Crea y Crece: cuando se publique, arranca el cronómetro 12/24 meses para la obligatoriedad B2B y planifica la interconexión con clientes y proveedores.

Dónde ampliar conceptos clave, formatos y casuísticas

Si quieres profundizar en conceptos, casos de uso y ejemplos prácticos, aquí tienes información sobre la factura electrónica con guías y artículos útiles para empresas y autónomos

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿La factura electrónica B2B es ya obligatoria para todas las empresas y autónomos? Será obligatoria cuando se publique la Orden Ministerial que desarrolla la Ley Crea y Crece. Desde esa publicación, habrá 12 meses para empresas que facturan > 8 M€ y 24 meses para el resto. Mientras tanto, avanza la adaptación a VERI*FACTU.

¿Qué diferencia hay entre VERI*FACTU y la e-factura de Crea y Crece?

VERI*FACTU regula cómo debe funcionar el software (registros, integridad, remisión a AEAT). Crea y Crece impone cuándo hay que usar factura electrónica B2B y con qué plazos. Son piezas complementarias.

Soy autónomo: ¿cuál es mi fecha clave con VERI*FACTU?

Si facturas con software, deberás usar uno compatible desde el 1 de julio de 2026. Conviene adaptarte antes para evitar cuellos de botella.

¿Las facturas llevarán código QR?

Diversas guías y análisis sectoriales prevén código QR y metadatos para reforzar la trazabilidad. La clave es usar software homologado y seguir las especificaciones que publique tu proveedor.

¿Qué pasa si sigo emitiendo con un software no adaptado?

La normativa prevé infracciones y sanciones por fabricar o usar sistemas que no cumplan las especificaciones exigidas. Evítalo certificando tu herramienta y tus procesos.

¿Esto afecta a mis facturas con la Administración (B2G)?

Las facturas a la Administración ya se gestionan por canales específicos (p. ej., FACe y formato Facturae). El foco de Crea y Crece es la obligatoriedad B2B entre empresas y autónomos.

¿Puede haber nuevos ajustes de plazos?

Sí. El Gobierno ha ajustado fechas para facilitar la implantación, como reflejó el Real Decreto 254/2025. Conviene seguir fuentes oficiales y a tu proveedor para posibles cambios.

Claves para los lectores de El HuffPost

• 2025 es el año de puesta a punto del software.

• 2026 marca la frontera operativa: enero para empresas, julio para autónomos con software.

• La e-factura B2B vendrá 12/24 meses después de que se publique la Orden que desarrolle Crea y Crece.

• Elegir desde ahora un proveedor homologado y entrenar al equipo evita prisas y sanciones.