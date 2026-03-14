José Antonio García, economista experto en agroalimentación: "Esta temporada nueve de cada diez limones que se consumen en Europa son españoles"

A pocas semanas para que termine marzo, también está cerca de concluir la producción de limón fino español. Campaña, la cual inició su periodo de cultivación en octubre y ha arrojado un panorama sumamente exitoso para nuestro país a nivel económico.

España domina el mercado de limones en Europa, así lo informa el director de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo en España (Ailimpio), José Antonio García, en entrevista con Fresh Plaza, un medio digital especializado en la industria de las frutas y hortalizas.

Se ha evidenciado una abundancia de limones, además de un gran tamaño de cada unidad; lo anterior se debe a la época de lluvias que ha estado presente a lo largo de los últimos meses. "Esto no debería suponer un problema para el consumo, ya que la fruta conserva las mismas propiedades nutricionales saludables", aclara García.

España domina el mercado europeo

El experimentado economista se manifiesta sobre la notable presencia de los limonones españoles a nivel europeo. "Esta temporada, nueve de cada diez limones que se consumen en Europa son españoles. Esto ha permitido un rango de precios rentable tanto para los productores como para los comercializadores", sostiene.

Además, cabe mencionar que la acaparación española en este sector también ha sido consecuencia de las heladas que han afectado la agricultura turca, paralizando la producción de la fruta cítrica en dicha nación. Es por ello que España actualmente cuenta con una cuota superior al 90%, conforme a lo expuesto por el director de Ailimpio.

El directivo detalla que hay una buena relación entre la oferta y la demanda del producto. "Esto ha dado como resultado un precio más estable y lineal a lo largo del año, lo que ha mantenido un consumo constante. Además, la fruta de segunda categoría ha tenido buenas perspectivas comerciales y ha alcanzado precios interesantes", declara.

La incertidumbre por la guerra en Irán

Finalmente, García se refiere a los efectos económicos que podrán ocasionarse por la guerra desatada en el Oriente Medio; podría haber obstáculos logísticos. "Estamos intentando determinar el impacto colateral que esto podría tener para nosotros fuera de temporada, que dependería de los problemas que Sudáfrica pudiera tener para organizar sus envíos a Europa. Todavía no sabemos nada con certeza", concluye.