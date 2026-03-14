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Ni Sánchez ha sido más rotundo que Pedro Almodóvar al hablar sobre Trump: no suele ser nada habitual en él
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Ni Sánchez ha sido más rotundo que Pedro Almodóvar al hablar sobre Trump: no suele ser nada habitual en él

"Me interesaría muchísimo encontrar una idea...".

Sergio Coto
Sergio Coto
El cineasta español Pedro Almodóvar y el presidente de EEUU, Donald Trump.
El cineasta español Pedro Almodóvar y el presidente de EEUU, Donald Trump.Getty Images

El prestigioso director de cine, guionista y productor español Pedro Almodóvar se encuentra en plena promoción de su nueva película, Amarga Navidad, con entrevistas en las que ha hablado de asuntos de actualidad. Entre ellos, de la actitud combativa del presidente de EEUU, Donald Trump.

En una de esas charlas que ha mantenido con algunos periodistas, concretamente en el diario Público, el cineasta manchego ha hablado como muy pocos lo han hecho hasta ahora sobre el inquilino de la Casa Blanca.

En un momento en el que Oriente Medio vive una escalada tras el bombardeo de hace dos semanas de Estados Unidos en Irán, situación que no ha dejado de agravarse, el director de cine español ha hablado de forma rotunda.

Almodóvar ha mandado muchos mensajes reivindicativos, pero nunca ha elevado la voz como lo ha hecho ahora contra el presidente de EEUU. "Me interesaría muchísimo encontrar una idea que dinamitara directamente al presidente Trump y a toda la gente que le rodea", ha señalado.

"Creo que la violencia que me ha provocado este hombre no la he conocido nunca en mi vida, y además yo no soy un ser violento, sin embargo, cuando pienso en él solo pienso en la violencia necesaria para exterminarle", ha asegurado.

Almodóvar ha defendido que no es algo que esté en su ADN, pero sí ha declarado que le gustaría mucho, en este momento, "hacer una película rabiosamente política contra todo aquello que nos rodea y que es espantoso".

"Vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestra vida"

El cineasta español ha dejado un alegato sobre la situación internacional actual, advirtiendo de que el momento actual es uno de los peores desde que arrancó la democracia en España.

"Desde la democracia, este es el peor momento en el que hemos vivido. Sería ideal que ya que soy director de cine pudiera hacer algo práctico y útil para todos los demás, incluido yo mismo", ha contado el autor de películas como Volver o Madres paralelas, entre muchas otrasa Público.

Almodóvar ha reconocido que "a lo mejor lo hago, a lo mejor cojo y tengo una idea y... ahí tendría que hacer con alguien". Pero ha terminado defendiendo que en su idea está "muy presente que vivimos en un infierno, un cierto apocalipsis".

"Hay un tono apocalíptico dentro de las historias que estoy escribiendo. Porque evidentemente, creo que vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestra vida", ha destacado el director de cine español.

Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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