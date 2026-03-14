Ni Sánchez ha sido más rotundo que Pedro Almodóvar al hablar sobre Trump: no suele ser nada habitual en él

El prestigioso director de cine, guionista y productor español Pedro Almodóvar se encuentra en plena promoción de su nueva película, Amarga Navidad, con entrevistas en las que ha hablado de asuntos de actualidad. Entre ellos, de la actitud combativa del presidente de EEUU, Donald Trump.

En una de esas charlas que ha mantenido con algunos periodistas, concretamente en el diario Público, el cineasta manchego ha hablado como muy pocos lo han hecho hasta ahora sobre el inquilino de la Casa Blanca.

En un momento en el que Oriente Medio vive una escalada tras el bombardeo de hace dos semanas de Estados Unidos en Irán, situación que no ha dejado de agravarse, el director de cine español ha hablado de forma rotunda.

Almodóvar ha mandado muchos mensajes reivindicativos, pero nunca ha elevado la voz como lo ha hecho ahora contra el presidente de EEUU. "Me interesaría muchísimo encontrar una idea que dinamitara directamente al presidente Trump y a toda la gente que le rodea", ha señalado.

"Creo que la violencia que me ha provocado este hombre no la he conocido nunca en mi vida, y además yo no soy un ser violento, sin embargo, cuando pienso en él solo pienso en la violencia necesaria para exterminarle", ha asegurado.

Almodóvar ha defendido que no es algo que esté en su ADN, pero sí ha declarado que le gustaría mucho, en este momento, "hacer una película rabiosamente política contra todo aquello que nos rodea y que es espantoso".

"Vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestra vida"

El cineasta español ha dejado un alegato sobre la situación internacional actual, advirtiendo de que el momento actual es uno de los peores desde que arrancó la democracia en España.

"Desde la democracia, este es el peor momento en el que hemos vivido. Sería ideal que ya que soy director de cine pudiera hacer algo práctico y útil para todos los demás, incluido yo mismo", ha contado el autor de películas como Volver o Madres paralelas, entre muchas otras, a Público.

Almodóvar ha reconocido que "a lo mejor lo hago, a lo mejor cojo y tengo una idea y... ahí tendría que hacer con alguien". Pero ha terminado defendiendo que en su idea está "muy presente que vivimos en un infierno, un cierto apocalipsis".

"Hay un tono apocalíptico dentro de las historias que estoy escribiendo. Porque evidentemente, creo que vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestra vida", ha destacado el director de cine español.