Unai Dueñas, experto en tiroides: "Para saber cómo tienes el tiroides en 30 segundos necesitas una silla, un espejo y un vaso de agua"

La glándula tiroides es una estructura pequeña con forma de mariposa situada en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Las enfermedades de esta zona del cuerpo son relativamente frecuentes, y en muchos casos pasan desapercibidas durante años hasta detectar los síntomas.

A pesar de su tamaño, su función es enorme ya que desempeña un papel clave en el funcionamiento del organismo. Por ello, hay que cuidar y prevenir la zona y observar cualquier anomalía aparente.

Esta glándula produce hormonas tiroideas que viajan por el torrente sanguíneo y regulan múltiples procesos por todo el cuerpo. Entre ellos, la velocidad a la que se queman calorías, la frecuencia cardíaca, la digestión o incluso el estado de ánimo.

Un desajuste hormonal

Cuando la tiroides produce demasiada hormona, se produce el hipertiroidismo, que puede provocar síntomas como nerviosismo, pérdida de peso o palpitaciones. En cambio, cuando produce menos hormona de la necesaria aparece el hipotiroidismo, asociado a cansancio, aumento de peso o sensación de frío.

Las enfermedades tiroideas pueden afectar a cualquier persona, pero son más frecuentes en mujeres que en hombres según Women's Health OASH. El riesgo aumenta especialmente después de cambios hormonales importantes, como el embarazo o la menopausia. Pueden aparecer nódulos u otras afecciones como el bocio o la tiroiditis.

Los nódulos tiroideos, muy comunes y generalmente benignos

Uno de los hallazgos más frecuentes en esta glándula son los nódulos tiroideos, que pueden ser sólidos o estar llenos de líquido. La mayoría de estos nódulos no son graves ni provocan síntomas, y solo un pequeño porcentaje está relacionado con el cáncer de tiroides.

De hecho, muchas personas no saben que tienen un nódulo tiroideo hasta que su médico lo detecta durante una exploración rutinaria o una prueba realizada por otro motivo. Sin embargo, en algunos casos estos bultos pueden crecer y hacerse visibles o provocar molestias al tragar o respirar.

El sencillo truco

Para ayudar a detectar posibles señales tempranas, el divulgador especializado en salud tiroidea Unai Dueñas, ha compartido en su cuenta de TikTok @autoimmunai un sencillo método para observar posibles anomalías en casa con tan solo un espejo, una silla y un vaso de agua.

Según explica Unai Dueñas, en apenas medio minuto se puede realizar una primera observación visual del cuello que permite detectar bultos sospechosos. El procedimiento consiste en sentarse frente a un espejo, inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás y beber un sorbo de agua.

Mientras se traga, hay que observar atentamente la zona de la base del cuello para comprobar si aparece alguna protuberancia o movimiento irregular. “Si tienes cualquier tipo de bulto en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán, suele hacerse visible durante la deglución”, explica. Aun así, este método no sustituye en ningún caso a una revisión médica.

Cuándo consultar con un médico

Aunque la prueba casera puede servir como una primera observación, los especialistas recomiendan acudir al médico ante cualquier hinchazón o bulto en el cuello, especialmente si se acompaña de dificultad para respirar o tragar.

Los tratamientos dependen del problema detectado y pueden incluir medicación, terapia con yodo radiactivo o cirugía. Por ello, la recomendación de los expertos es clara: observar posibles cambios en el cuerpo puede ser útil, pero siempre debe ir acompañado de una valoración médica profesional.