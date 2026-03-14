Salvador Macip, investigador: "La persona que tomará el primer fármaco antienvejecimiento ya ha nacido"

Salvador Macip es uno de los gurús de la eterna juventud. En una conversación con el diario catalán El Períodico, este científico, que lleva 25 años dedicado al estudio de bases moleculares del cáncer, asegura que "estamos en la pista de despegue" para conseguir los primeros fármacos antienvejecimiento. En la Fundación Pasqual Maragall estudiará, entre otras cuestiones, el "envejecimiento acelerado", una de las hipotéticas causas del alzhéimer.

"Yo puedo estar sesgado porque es mi ámbito de trabajo, pero creo que donde vamos a ver más avances es en los senolíticos, los fármacos que matan las células viejas", explica en sus declaraciones al periódico. "Ya ha habido resultados de ensayos clínicos que demuestran su seguridad y creo que no tardaremos demasiado en ver si frenan el deterioro cognitivo, dado que hay una relación bastante clara entre envejecimiento excesivo del cerebro y alzhéimer", asegura el investigador.

Macip lamenta en que a pesar de encontrarnos en "la pista de despegue", "nos queda bastante para poder despegar". "Iremos viendo cambios, como mejores marcadores, intervenciones más tempranas", argumenta. No obstante, dice que "aún estamos un poco lejos porque ahora estamos viendo los resultados de años y años de investigación".

El envejecimiento, un "complejo" campo de investigación

Para el científico, las investigaciones actuales son "relativamente jóvenes, de principios de siglo". Aunque asegura que "estamos muy cerca de ver los primeros fármacos que mejoren patologías como el alzhéimer, la diabetes, la fibrosis pulmonar o la obesidad, enfermedades que se aceleran mucho con el envejecimiento".

No obstante, "estamos lejos del fármaco que logre la eterna juventud, porque el envejecimiento es quizá el fenómeno más complejo en investigación". "Lo que buscamos, más que se pueda vivir 200 años, es alargar la calidad de vida, que los últimos años sean con plena salud", explica.

Muy lejos de la inmortalidad

Al ser preguntado por los que pronostican que en 2045 se logrará la inmortalidad, el experto dice que "estamos muy lejos de eso", pero avanza: "es teóricamente posible". "En el laboratorio hemos conseguido varias intervenciones que alargan un 30% la vida en mamíferos como el ratón, que son parecidos a nosotros. En los humanos, sin embargo, es otra historia", explica.

"No me atrevo a poner fecha a los primeros fármacos que realmente podrían frenar el envejecimiento", asegura. "Pero la persona que tome el primer fármaco antienvejecimiento ya ha nacido, en 70 u 80 años se estarán tomando estos medicamentos que atacarán a algún mecanismo biológico del envejecimiento y que se aplicarán para una enfermedad. De ahí al salto de la inmortalidad lo veo difícil", concluye.