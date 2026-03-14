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El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia un intento de agresión mientras estaba con su hijo
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El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia un intento de agresión mientras estaba con su hijo

En un mensaje en la red social X, ha compartido una imagen del presunto agresor y ha asegurado que le va a denunciar tras haberle lanzado un cristal.

Sergio Coto
Sergio Coto
El candidato de Podemos-Alianza verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas
El candidato de Podemos-Alianza verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel LlamasEuropa Press via Getty Images

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado este sábado un intento de agresión mientras estaba con su hijo.

En un mensaje que ha compartido en la red social X, ha publicado una imagen del presunto agresor y ha contado los hechos y que va a presentar una denuncia "inmediatamente".

"Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado", ha detallado en el tuit, junto a otras dos imágenes con el cristal.

Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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