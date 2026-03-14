El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia un intento de agresión mientras estaba con su hijo
En un mensaje en la red social X, ha compartido una imagen del presunto agresor y ha asegurado que le va a denunciar tras haberle lanzado un cristal.
El candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado este sábado un intento de agresión mientras estaba con su hijo.
En un mensaje que ha compartido en la red social X, ha publicado una imagen del presunto agresor y ha contado los hechos y que va a presentar una denuncia "inmediatamente".
"Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado", ha detallado en el tuit, junto a otras dos imágenes con el cristal.