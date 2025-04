Piden que metas este producto habitual en los supermercados españoles en tu cesta: salva de los derrames cerebrales

Los derrames cerebrales son una de las causas más comunes de fallecimiento de nuestro país. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cada año entre 110.000 y 120.000 personas sufren un ictus en nuestro país, de los cuales un 50% quedan con secuelas discapacitantes o fallecen.

Un estilo de vida saludable y activo, en el que se evite el sedentarismo y se siga una dieta equilibrada pueden ayudar a tener un envejecimiento saludable y evitar algunos de los factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares.

Entre los factores a controlar se encuentran reducir la presión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar en sangre, pero también eliminar o reducir al mínimo el consumo de alcohol y dejar el tabaco.

No obstante, hay algunos estudios que apuntan a que algunos alimentos pueden tener efectos beneficiosos en la prevención de accidentes cerebrovasculares. Una investigación publicada en 2018 realizada por la la Universidad McMaster (Hamilton, Canadá) en la revista The Lancet mostró que el yogur puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Eso sí, siempre y cuando este sea natural y no contenga azúcares añadidos.

En el estudio se mostró que los participantes que consumían más de una porción de yogur al día tenían un riesgo 14% menor que aquellos que no lo hacían. Esto se debe a que las bacterias del ácido láctico contenidas en el yogur se unen y metabolizan el exceso de sal en el intestino, lo que contribuye a la regulación de la presión arterial.

Además de estos beneficios, la investigación mostró que también podría ayudar con los problemas inflamatorios y dolencias como la diabetes o la artritis gracias al ácido láctico y a las vitaminas B5 y B12.

Por otro lado, sus beneficios para la flora intestinal pueden ayudar a mejorar el sistema inmunitario gracias a las bacterias probióticas mantienen bajo control las bacterias dañinas mediante la producción de ácido láctico.

Otra investigación, publicada en el American Journal of Clinical Nutrition en 2018 también apuntaba a los beneficios que podían tener las grasas lácteas presentes en productos como el yogur natural en la prevención de accidentes cardiovasculares.

"Además de no contribuir a la muerte, los resultados sugieren que un ácido graso presente en los lácteos puede reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, particularmente por apoplejía", señaló entonces Marcia Otto, autora principal de la investigación y profesora asistente en el Departamento de Epidemiología de la Genética Humana y Ciencias Ambientales.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.