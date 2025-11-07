Una estafa millonaria ataca a centenares de vecinos, buscan culpables y la administradora de fincas desaparece

Una estafa de película. Decenas de comunidades de vecinos de Viladecans, en la provincia de Barcelona, han sido estafados después de que la administradora de fincas que lo gestionaba desapareciese de un día para otro con el dinero que tenía de todos los edificios.

Según explica Crónica Global, la estafa habría afectado a cerca de 200 personas y por ahora habría unas 25 denuncias acumuladas de comunidades que han sido afectadas, aunque se espera que el número pueda aumentar conformen pasen los días, pues la gestoría contaba con el control de hasta 120 fincas.

Según aseguran varios vecinos, tal y como recoge rac1.cat, la administradora ya había levantado sospechas y muchos piensan que incluso ya había robado con anterioridad. La mujer echó el cierre del negocio sin avisar a nadie y gran parte del dinero desapareció.

La situación era tal que, incluso antes de su 'desaparición del mapa' de la mujer, que era propietaria de la empresa L&V Gestió de Finques, los trabajadores de limpieza o mantenimiento del edificio denuncian no haber cobrado en más de una ocasión.

La presunta responsable de esta macroestafa ya ha sido identificada, aunque aún no ha sido detenida. Por ahora, las autoridades continúan investigando lo sucedido a la espera de esclarecer más detalles. Desde el ayuntamiento, que ya se ha enterado del engaño, han afirmado que tienen la intención de personarse en la causa.

"De hecho, una de las comunidades afectadas había recibido una subvención púbica por unas obras en la fachada y el hecho de la existencia de dinero público en conflicto refuerza la intención municipal de denunciar a la empresa gestora", señala un comunicado compartido por el consistorio, que ha abierto varios canales para asesorar a los vecinos afectados.