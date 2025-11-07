Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Comparte el mensaje que le ha llegado al WhatsApp: en la estafa suplantan a la Policía
Comparte el mensaje que le ha llegado al WhatsApp: en la estafa suplantan a la Policía 

Alfredo Pascual
La suplantación de identidad a la hora de tratar de estafar es una de las prácticas más comunes hoy en día por parte de los estafadores. Las alertas por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional son asiduas en redes sociales, ya que muchas entidades, especialmente las bancarias, son las que son víctimas de esta técnica conocida como phising

En las últimas horas, precisamente la Policía Nacional ha sido la víctima y una conversación de WhatsApp el medio en el que se ha tratado de timar a una persona, que ha compartido su caso en X, la red social conocida como Twitter durante toda la vida. 

El usuario de X Dingo (@DINGO40378066) ha escrito que acaba de recibir una llamada y después un mensaje por parte de un número que, tras leer el texto, ha terminado por bloquear. 

"OJO CUIDADO, Policía Nacional. Acabo de recibir, primero una llamada y a continuación este WhatsApp. No sé de quien es este número, ni soy Luis Enrique, ni nada de nada. Lo he bloqueado, por supuesto", ha escrito.

Este es el contenido del mensaje 

En el mensaje que le habían dejado se puede leer la siguiente historia, que no ha dejado indiferente a nadie por el surrealismo de la misma.

"Buenas tardes, Luis Enrique. Este es un teléfono oficial de la Guardia Civil, concretamente de Policía Judicial Sección Delitos Contra Las Personas. Le escribo en relación al hallazgo del cuerpo de su vecino Walter Robert a finales de septiembre. Nos gustaría hablar con usted", le han comunicado en el mensaje. 

Este texto, en redes, ha dejado varias respuestas de humor por lo inesperado que ha sido. "Vale, pero ¿qué has hecho con Walter Robert?", le ha preguntado uno junto a emoticonos de llorar de risa, mientras que un segundo le ha afirmado que "así empieza una novela de misterio". 

