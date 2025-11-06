Una mujer quiere comprar una moneda de 3.300 euros y acaba recibiendo un pepino envuelto en una bolsa de plástico

Una mujer de la región alemana del Alto Palatinado se llevó toda una (desagradable) sorpresa cuando, al comprar una moneda a través de un anuncio clasificado, recibió en su lugar un pepino envuelto en una bolsa de plástico. La estafa podría haber resultado hasta graciosa, de no ser porque la 'broma' le costó 3.300 euros.

Todo comenzó cuando la mujer, natural de Baviera, que buscaba por internet monedas, encontró una oferta en un sitio web de anuncios clasificados. Fascinada por la oferta y bastante interesada, decidió contactar con el anunciante, con el que negoció la venta.

Lo curioso de la estafa es que la venta se acordó en efectivo contra entrega, en un intento de evitar precisamente un final así. Sin embargo, en el momento en el que llegó el paquete, la mujer se encontraba fuera y abrió su padre la puerta. Cuando recibió el paquete, en vez de abrirlo, lo aceptó sin revisarlo, lo que sin duda fue un error, pues cuando llegó la hija y lo abrió se llevó la sorpresa.

En vez de la moneda de 3.300 euros que el vendedor había acordado vender, la mujer se encontró con un pepino envuelto en un trozo de plástico. Rápidamente contactó con las autoridades, sin embargo, según pudieron confirmar las autoridades, la identidad del sospechoso era falsa, por lo que las posibilidades de identificarle son bastante reducidas.