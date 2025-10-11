Una señora cree encontrar las persianas perfectas por Temu y con 6 euros gastados acaba a carcajadas

A menudo te llevas sorpresas cuando haces alguna compra por una app conocer bien el producto. Aunque este caso demuestra que puedes tomártelo bien si te la llevas. Una mujer australiana, Bronn Galitz, tras comprar un apartamento, quería una persiana para la ventana de su cocina y encontró una oferta en una popular app de compras por unos 10 dólares australianos (unos 6 euros). Galitz, sin embargo, en lugar de persianas, compró algo que parecía más un mantel: recibió un trozo de tela fina con un estampado de persiana de bambú.

"Cuando abrí el paquete, no podía creer lo que veía", declaró Bronn, según publica la revista Nova.rs. "Me reí mucho. No pensé que fuera un error; pensé que era algo típico", dijo. A esta mujer, toda la situación le pareció más divertida que irritante, a pesar de que tuvo que esperar dos semanas para la entrega, lo que retrasó encontrar una solución para la ventana de la cocina.

Aunque hay veces que es cierto que las descripciones de los productos pueden resultar un tanto inexactas. De hecho, Bron agregó que no le sorprendió el error y describió las descripciones de los productos en la plataforma como "desordenadas".

Ella no contactó directamente con Temu, sino que solicitó un reembolso a través de la aplicación, y su solicitud fue aprobada rápidamente. Y, aunque al principio pensó en utilizar el extraño objeto como mantel, rápidamente abandonó la idea y lo tiró a la basura.

"Me di cuenta de que esas persianas ya no están disponibles", explicó. "Las describían como persianas. A veces, las descripciones de sus productos son muy complicadas y se extienden sin fin". Sin embargo, esta experiencia no la disuadió de seguir comprando en Temu, pero admitió que leerá las descripciones de los productos con más atención en el futuro.

En cuanto a la respuesta de la compañía, Temu, (una plataforma conocida por su amplia gama de productos a precios extremadamente bajos, que conecta a clientes con proveedores principalmente de China) fue que entendían que en esta ocasión el producto no cumplió plenamente con las expectativas, pero agradecemos el buen humor que Bron aportó a la situación, añadió una portavoz.

Es más, el anuncio del producto en cuestión fue eliminado porque no cumplía con las normas de la plataforma. Los clientes cuentan con nuestra garantía de devolución de dinero de 90 días para artículos que no se ajusten a la descripción, y nuestro equipo de atención al cliente está disponible las 24 horas, los siete días de la semana para ayudar.