Cuánto cuesta y cuál es el menú de Bagá y La Finca, los dos nuevos restaurantes con tres Soles Repsol

Este lunes la Guía Repsol ha entregado sus nuevos Soles 2025, que han contado con dos nuevas incorporaciones en la categoría de tres Soles: los restaurantes La Finca de Susi Díaz, en Elche (Alicante), y Bagá, de Pedro Sánchez, en Jaén.

La gala, celebrada en el Teatro Guimerá en Tenerife, ha reconocido con 2 Soles a 17 nuevos establecimientos de toda España y ha incorporado a 71 nuevos con 1 Sol.

Los 17 nuevos 2 Soles son Alevante (Chiclana de la Frontera, Cádiz), Bakea (Mungia, Bizkaia), Cebo (Madrid), Enigma (Barcelona), Esperit Roca (Sant Julià de Ramis, Girona), Kamín (León), Kappo (Madrid), L’Aliança d’Anglés (Anglés, Girona), La Tasquería (Madrid), Laia Erretegia (Hondarribia, Gipuzkoa), Lana (Madrid), Local de Ensayo (Murcia), Narru (San Sebastián), Poemas by Hermanos Padrón (Las Palmas de Gran Canaria), VelascoAbellá (Madrid), Verdejo (Madrid) y Villa Retiro (Xerta, Tarragona).

Tras recibir el premio, Díaz, quien abrió su restaurante hace ya 40 años ha recalcado a los medios que "hacer un plato con el recuerdo es más importante que pensar en el futuro". Además, la chef que cuenta con su propio huerto del que asegura que "todo el jardín es comestible" ha ensalzado la comida tradicional y las recetas familiares heredadas.

"Hay una receta de mi abuela que me hacía feliz, un escabeche de caballa, y le he dado vueltas para ponerlo al día con la técnica y el control de los tiempos de hoy, respetando el producto al máximo para que salga en plenitud a la mesa y solo con el aroma despierte al comensal”, ha explicado.

Por su parte, Sánchez, uno de los chefs más alabados por sus compañeros ha destacado que pone más en valor el producto que el plato. “Pienso más en lo que me va pidiendo el producto que en el plato, y trato de visualizarlo como si no lo conociera, sin prejuicios, para poder tratarlo de otra manera. Para mí, el sabor no lo es todo; en unos platos busco texturas; en otros, sensaciones o solo la acidez, la sal o el azúcar, al margen de lo demás”, ha añadido a los medios presentes.

La Finca, de Susi Díaz, en Elche (Alicante): tu propio menú por 109 euros hasta la degustación por 149

Díaz cuenta en La Finca con comida a la carta y con tres opciones de menú, la primera de ella personalizable por el propio comensal por 109 euros. Este se compone de un aperitivo y un snack seguido de dos platos de entrantes servidos en formato media ración, un principal a elegir y un postre.

Entre los "Para empezar", destacan el helado de espárragos blancos, sándwich de atún rojo con mayonesa de remolacha y raíces o gamba blanca con paletilla ibérica, aceite de macadamia y verduras, entre otros. Cada uno con un precio a la carta de 40 euros. Entre los "Para terminar" destacan el lomo de lubina con salsa de champagne o el pichón a la brasa con salsa de calvados y manzana verde, entre otros. Cada uno con un precio a la carta de 45 euros.

Entre los postres se encuentran el llamado "cítricos con chocolate blanco" compuesto por pastel de yuzu, tartaleta de limón, jengibre y bombón de lima o la torrija, "caramelizada al momento con helado de yogurt griego y sopa de coco". Cada uno de ellos a la carta por 15 euros.

Los otros dos menús, de tipo degustación, son el Origen (por 119 euros) y el Origen XL (por 149 euros). El Origen incluye además de cócteles como un negroni de entrante y un vino Justino's Madeira de cinco años, platos de entrante como el caracol con pepino y yogur o el taco de pollo y aguacate, principales como el abadejo con su pilpil y alcachofas escabechadas o la angula de monte con crema de setas y panceta ibérica o postres como el turrón con almendra y chocolate blanco o el mango con maracuyá, plátano, lima y cayena.

La versión Origen XL incluye los mismos platos que el Origen junto a dos principales más como son la cebolla con parmesano, sake y jugo de verduras y el bogavante con holandesa, huevas de pescado y daikon.

Bagá, de Pedro Sánchez, en Jaén: una única opción por 98 euros

Este pequeño restaurante de Jaén abierto en 2017 cuenta con capacidad solo para ocho comensales y cuenta con un único menú, sin bebidas, a un precio de 98 euros con platos que definen como "todo parece lo que es".

Cuenta con 17 platos y entre ellos destacan entrantes como el carrueco o la naranja con boitarga; principales como la pera oxidada con piel de anguila, el pimiento verde con ostra de Ile D’Olero, callos de bacalao con mantequilla de oveja y flores, o el raíd de apio con caviar, y postres como la lechuga en almíbar con helado de nata doble y vinagre de arroz y el huevo con coco.

Todo ello rindiendo homenaje a la cocina de proximidad de Jaén y a los productores locales, pero también a otros de la costa como las quisquillas de Motril.

En su web lo definen como "cocina disruptiva, emocionante, sencilla y sabrosa donde apenas un par de ingredientes bastan para confirmar que este restaurante es algo diferente"