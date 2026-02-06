Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 expresiones que eran lo más de lo más en los 90
7 expresiones que eran lo más de lo más en los 90

Frases que marcaron el habla cotidiana de toda una generación y que, entre rimas absurdas y humor desenfadado, reflejan el espíritu de los años 90 y su forma de comunicarse en la calle.

"Me las piro, vampiro"Una forma desenfadada y rimada de decir “me marcho”, ideal para cortar una conversación con gracia y retirarse con estilo.Getty Images
  "Alucinas pepinillos"Exclamación para cuando algo te deja boquiabierto. Hiperboliza la sorpresa con humor absurdo, perfecta para anécdotas exageradas entre colegas.Getty Images
  "Guay del Paraguay"Una manera rotunda y juguetona de decir que algo es genial o que gusta mucho. Su sonoridad la hizo viral en conversaciones juveniles.Getty Images
  "Flipar en colores"La clásica expresión para expresar asombro intenso por algo inesperado. Es muy socorrida tanto para cosas positivas como negativas.Getty Images
  "Hasta luego, Lucas"Una despedida simpática con rima pegadiza que fue popularizada por el humorista Chiquito de la Calzada. Se usaba para cortar con buen humor o como coletilla entre amigos.Getty Images
  "Efectiviwonder"Juego lingüístico entre “efectivamente” y “wonder” (maravilla). Una respuesta afirmativa que suena irónica y festiva.Getty Images
  "Chachi piruli"Un sinónimo de “fantástico” pero con un plus cómico. Era la coletilla de quien quería mostrar que no solo algo era bueno, sino también simpático y entrañable.Getty Images
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

