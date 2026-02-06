Conmoción en EEUU por el secuestro de la madre de una popular presentadora: la escena es "muy preocupante"

Aviso policial sobre la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista y presentadora de televisión Savannah Guthrie, quien desapareció de su casa en Tucson, el 1 de febrero de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones para que todas las fuerzas del orden federales y locales se pongan de inmediato a disposición de la familia de la presentadora Savannah Guthrie, cuya madre, Nancy Guthrie, permanece desaparecida desde el sábado pasado, un caso que estremece a todo el país por la popularidad de la periodista y por las circunstancias extrañas en que se ha producido.

El mandatario republicano ha afirmado en su cuenta de Truth Social que su prioridad es que la mujer regrese "sana y salva" a su hogar y envió un mensaje de apoyo a los allegados de la informadora.

La desaparición de la madre de la copresentadora del programa matutino Today de la cadena NBC es noticia de apertura en el país y ha centrado la atención en una urbanización de las afueras de Tucson, en el estado de Arizona, donde reside la mujer, de 84 años. Las conexiones en directo se suceden, pero no las novedades, manteniendo en vilo el alma de los estadounidenses.

"Cada pista y cada dato es importante. Estamos investigando cada cosa con ahínco", pide angustiado, Jon Edwards, agente especial adjunto a cargo de la oficina del FBI en Tucson. "Por favor, ayúdennos a traer a Nancy Guthrie a casa". Hasta han ofrecido una recompensa de 50.000 dólares a quien pueda aportar información fiable. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, no ha indicado si existen pistas que apunten a un sospechoso por la desaparición. "Creemos que Nancy fue secuestrada de su hogar contra su voluntad, y en eso estamos", remite en todos los medios en los que trata de difundir sus mensajes, como la CNN.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado por la noche en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson, hace seis días. Tras la denuncia de su desaparición, hecha ya el domingo, las autoridades encontraron una escena "muy preocupante" en su vivienda, lo que dio pie a una investigación criminal, según declaró Nanos.

Savannah Guthrie, quien viajó a Tucson tras enterarse de la desaparición de su madre, pide oraciones por su familia. Permanece en la zona con sus dos hermanos para colaborar en la investigación en todo lo posible.

Lo que se sabe

Las autoridades, por ahora, se han negado a compartir detalles específicos sobre los hallazgos de los investigadores y admiten varias veces y con franqueza no tener respuestas. Cuando se le preguntó a Nanos si más de una persona podría estar involucrada, el sheriff respondió: "Ni idea".

En una entrevista con CBS News, afirmó que los investigadores “de ninguna manera” descartan que haya aparecido una supuesta nota de rescate, aunque las autoridades no han confirmado su autenticidad. Cuando se le preguntó qué consideraban creíble las autoridades en la nota, Nanos respondió: “Toda la nota”. "Cuando la nota nos llega, es como cualquier prueba. Nos la entregan. Nos dan una pista. Vamos a analizar cada aspecto de esa pista y la utilizaremos como tal", dijo.

El sheriff dijo que los investigadores revisaron la nota y decidieron compartirla con Savannah Guthrie, según informa CBS. CNN se ha puesto en contacto con el FBI y con los representantes de Savannah Guthrie.

CBS entrevistó a Nanos después de que TMZ informara que recibió lo que parecía ser una nota de rescate. TMZ afirma haber remitido la posible nota de rescate a la oficina del sheriff. Otra redacción, una cadena de televisión de Tucson, afirmó haber recibido también lo que parece ser una nota de rescate y haberla compartido con las autoridades.

El departamento del sheriff declaró el martes que estaba “al tanto” de los informes sobre posibles notas de rescate en relación con la desaparición. No ha proporcionado más detalles sobre las supuestas notas de rescate.

Cuando CNN le preguntó si se había compartido una nota con Savannah Guthrie y sus detalles, el departamento del sheriff remitió a CNN a una declaración previa: “Todas las pistas y avisos se están tomando en serio y se remiten directamente a nuestros detectives, quienes están coordinando con el FBI”.

Muestras de ADN de la casa de Guthrie se han enviado a laboratorios para su análisis, dijo Nanos. “Hemos recibido algunos resultados, pero nada que indique sospechosos”, indicó.

Los investigadores han procesado la escena dentro y fuera de la residencia y han entregado la casa a la familia Guthrie, informaron las autoridades el martes.

Los periodistas presionaron al sheriff para que compartiera detalles sobre si había indicios de entrada forzada en la casa, objetos faltantes, sangre en la escena o si hay un período de tiempo específico en el que el público debería centrarse. “Realmente no quiero acotar el tiempo, porque al hacerlo podemos perder algunas pistas”, dijo Nanos.

Reconociendo la naturaleza delicada de la situación, la familia Guthrie ha procurado mantener algunos detalles relacionados con la investigación fuera del alcance de los medios.

¿Cuándo fue vista por última vez?

Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado cuando su familia la llevó a casa después de cenar alrededor de las 9:30 o 9:45 de la noche., hora local. La metieron en la casa y se fue a dormir, añadió.

Cuando Guthrie no se presentó a la iglesia el domingo por la mañana, un feligrés llamó a sus familiares, quienes fueron a su casa alrededor de las 11 a.m. a buscarla, según informó el sheriff en una conferencia de prensa el lunes. Un familiar llamó al 911 alrededor del mediodía del domingo para reportar su desaparición, dijo Nanos, y se enviaron detectives de homicidios a la casa.

“Algo que me dijeron sobre esa escena me hizo creer que hay más que una persona desaparecida”, dijo Nanos sobre la decisión de iniciar una investigación criminal.

El caso “no está relacionado con la demencia”, declaró Nanos el lunes, y Guthrie está “en pleno uso de sus facultades mentales” y “muy lúcida”. Pero también tiene movilidad limitada y “no podía caminar ni 50 metros”, dijo el sheriff, lo que llevó a los investigadores a creer que fue secuestrada en la casa. “No se trata de alguien que se haya ido de la casa”, dijo Nanos el lunes.

"No está relacionado con la demencia. No se trata de alguien que se haya ido de la casa"

Las autoridades desconocen la hora a la que fue secuestrada, dijo Nanos. En este momento, “el tiempo es crucial” para encontrarla, dijo el sheriff el lunes. Perder su medicación diaria “podría ser fatal” para Guthrie, dijo.

Jeff Lamie, vecino de Nancy Guthrie, la describió como una “persona normal” a la que veía a diario mientras paseaba a sus perros, y agregó que había vivido sola desde que murió su propio perro. La desaparición es, por todo lo anterior, “impactante” y la gente del vecindario está “inquieta”.

Dijo que las autoridades han estado rastreando la zona, pidiendo a los residentes que revisen la maleza alrededor de sus casas y que vean las imágenes de las cámaras de los timbres para ver si notan algo fuera de lo común. “Desafortunadamente, hasta el momento no podemos brindar ninguna ayuda en ese sentido”, dijo.

La periodista Savannah Guthrie llega a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair durante la 94.ª edición de los Premios de la Academia en Beverly Hills, el 27 de marzo de 2022. Danny Moloshok / Reuters

¿Qué hallaron en la casa?



Las autoridades están tratando la casa de Guthrie como la escena de un crimen y han descrito las circunstancias de su desaparición como sospechosas, según Nanos.

Las autoridades encontraron sangre dentro de la casa de Guthrie, informó Los Angeles Times el martes, citando a fuentes policiales que no están autorizadas a hablar públicamente del caso. El informe no detalló de quién era la sangre encontrada ni en qué lugar de la casa se encontró. Nanos se negó el martes a dar más detalles sobre si se encontró sangre dentro de la casa o no.

“También tenemos algunos elementos en la escena que nos indican que fue sacada de allí contra su voluntad. No puedo entrar en todos esos detalles” para proteger la integridad del caso, declaró Nanos el lunes. También se negó el lunes a decir si Guthrie parecía haber resultado herida durante el incidente.

La policía tiene el teléfono móvil de la anciana y también lo está revisando, añadió Nanos.

Cuando la prensa le preguntó si Guthrie podría ser víctima de un secuestro a cambio de un rescate, dada la alta notoriedad de su hija, Nanos respondió el lunes que esa no es la dirección que están tomando los investigadores, pero “nunca lo descartaremos”.

Los investigadores tampoco creen que se tratara de un allanamiento de morada o un robo que salió mal, declaró Nanos, aunque añadió que tampoco descartan esa posibilidad.

¿Quién está involucrado en la investigación?



Las autoridades locales lideran la investigación -con la asistencia de cerca de 100 detectives del sheriff- y agentes del FBI de todo Arizona están plenamente comprometidos y ofreciendo recursos técnicos, según declaró a CNN el lunes una fuente policial familiarizada con la investigación. Esto incluye la asistencia con el análisis de datos de las torres de telefonía móvil cercanas a la casa de los Guthrie.

Una prioridad para los investigadores en este momento es descargar las grabaciones de seguridad de la casa, dijo. Empresas privadas como Google y Apple también han ofrecido ayuda, añadió el sheriff.

Los investigadores también están analizando cualquier dato disponible sobre un marcapasos, aunque las autoridades no han publicado plazos específicos relacionados con el dispositivo, informaron los agentes del sheriff en una actualización el martes.

El departamento del sheriff habilitó una línea de denuncia para que las personas envíen videos o imágenes que puedan ser útiles para la investigación, y se ofrece una recompensa de hasta 2500 dólares por información que conduzca a un arresto.

Las autoridades también están revisando evidencia digital, incluyendo el uso de un lector de matrículas y la manipulación de videos de vigilancia. Nanos afirmó que no está claro si hubo un vehículo involucrado.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos trajo a su equipo de perros para ayudar en la búsqueda.

“En esta comunidad, adoptamos un enfoque regional muy sólido para la aplicación de la ley”, dijo Nanos. “El Departamento de Policía de Tucson, el departamento del sheriff y otras 10 agencias locales de este valle… he tenido noticias de todos ellos”.

El sheriff se mostró optimista sobre su equipo y dijo al final: “Realmente creo que la encontraremos” Savannah Guthrie se encuentra en Arizona, dijo Nanos. El programa “Today” abrió el lunes con una declaración suya: “En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nos centramos en el regreso sano y salvo de nuestra querida mamá”.