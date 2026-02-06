Enric Sánchez, el periodista que se cansó de los medios tradicionales y ahora triunfa con sus reflexiones en Substack: “Un día me puse a escribir y desde entonces no he parado”

En los tiempos que corren no es fácil retener la atención de miles de usuarios cuando lo que ofreces está muy lejos de incluir bailes virales, retos o cualquier otro tipo de contenido rápido y, en ocasiones, vacío.

Enric Sánchez (Barcelona, 1982) es uno de los pocos que lo ha conseguido. Su trayectoria siempre había estado ligado al periodismo tradicional, pero se cansó de los medios de comunicación. “Dejé de creer en ellos”, afirma en una entrevista concedida a El HuffPost.

A punto de cumplir 40 años, Enric Sánchez decidió dejar la radio, a la que había dedicado 20 años de su vida, y se tiró a la piscina. Fundó su propia productora, 729, dando un impulso al formato podcast, que tan bien está funcionando en nuestro país, y de su mente salió Vidas Contadas, uno de los pioneros entre los denominados podcasts conversacionales. Hoy ya cuenta con 128.000 suscriptores en YouTube.

“Tuvimos la suerte de ser de los primeros en 2020 y después han salido muchísimos”, señala Enric Sánchez, que reconoce que, a pesar de la proliferación de este formato, la elevada oferta “beneficia a todos”.

13.000 suscriptores en Substack... y subiendo

El podcast es solo una de las patas sobre las que se asienta el éxito del catalán, que también triunfa en la plataforma Substack, ideada para los creadores de contenido que quieren compartir sus publicaciones digitales con una audiencia muy determinada, y que incluye un modelo de suscripción.

Al igual que con los podcasts conversacionales, Enric Sánchez fue uno de los primeros en aventurarse a explorar lo que podían ofrecer las newsletter. En Substack ha conseguido crear una comunidad de lectores entorno a Off the record, “un espacio para decir las cosas que siempre (nos) decimos”.

Con 13.000 suscriptores en esta plataforma, Enric Sánchez explica su éxito apuntando al hecho de que fuese uno de los primeros. Pero tampoco esconde su sorpresa por ello. “Para mí es alucinante porque empecé a mandarlas y la verdad es que la gente las empezó a compartir mucho en redes sociales, empezó a crecer también la plataforma... Eso es una cosa que siempre pasa, los primeros a entrar tienen mucho más alcance”, asegura el periodista.

“No me lo tomo como que estoy trabajando, sino que estoy haciendo algo que me gusta” Enric Sánchez

Off the record, asegura, es mucho más que una newsletter: “Yo tampoco quiero ir a grandes masas; con que me siga la gente que realmente le guste lo que hago, me vale de sobra”. Enric Sánchez ofrece reflexiones, pero con la suscripción de pago los usuarios “tienen acceso a una carta extra, quedadas, un club de lectura...”.

“Lo que yo comparto creo que tiene un sello de calidad mío, que te gustará más o menos, pero es el que yo le pongo y eso es lo que la gente valora”, cuenta el creador de una de las newsletter más seguidas de habla hispana.

Al gusanillo de la escritura hay que hacerle caso

Para suerte de muchos, sus reflexiones también se pueden leer en papel. Enric Sánchez es autor de dos libros, Mentiras en honor a la verdad (Ed. Penguin Random House) y Setenta cartas para dos inviernos, y el tercero, Y mientras tanto la vida, está a punto de llegar a las librerías. El catalán recopila aquí los textos más significativos de Off the record.

“Un día, escuchando una canción, me puse a escribir y desde entonces no he parado”, asegura Enric Sánchez, quien no descarta publicar algún día una novela. Sin embargo, aclara que él siempre ha escrito textos inspirados en su propia vida. “Son relatos que podemos llamar autoficción”, apunta el autor de Y mientras tanto la vida.

Enric Sánchez, en una imagen de archivo.

Podcast, newsletter, libros... Enric Sánchez cuenta con las mismas horas que todos al cabo del día, pero las exprime al máximo. “Creo que el secreto es que me encanta lo que hago”, asegura, al tiempo que aclara que se siente “un afortunado por haberlo convertido en mi trabajo”.

“El tiempo que la gente utiliza para trabajar, yo me lo paso escribiendo, buscando personajes para el podcast, haciendo las entrevistas, editando.... Lo disfruto mucho, y cuando disfrutas algo, se hace con gusto y no hay horarios”, explica.

Seis años después de dejar los medios tradicionales, Enric Sánchez puede vivir del contenido que crea en redes sociales, pero sin perder la vinculación con su profesión, el periodismo. Renunció a su trabajo en el programa ¡Anda ya!, de Los40, para perseguir su sueño.

“Si quiero hacer mi camino, lo mejor será que vaya por mi cuenta” Enric Sánchez

“No me sentía representado al tener que pasar tantos filtros para todo, todo son reuniones, todo son jefes, todo son audiencia, y al final yo tenía ganas de hacer algo más auténtico”, explica Enric Sánchez sobre su salida de la radio.

Cuando se lanzó a la piscina en 2020 no sabía si habría agua, pero viendo su éxito, se puede afirmar que había y mucha. “Cuando lo miro ahora, me doy cuenta y digo, ‘hostia, es verdad, tengo mi propio medio’ y nada me puede hacer más ilusión que trabajar para mí mismo”, afirma el periodista.

A todo lo que ya hace Enric Sánchez -abruma solo con pensarlo- hay que añadir un curso de podcast que está a punto de arrancar su cuarta edición y que imparte él mismo. “Decidimos crear un curso porque mucha gente nos contactaba para preguntarnos cómo habíamos empezado. La verdad es que está yendo súper bien, y ahora vamos a incluir cosas con inteligencia artificial. Es muy completo”, cuenta en la entrevista.

De cara al futuro su “ilusión” no es otra que la que respecta a su trabajo. “Ojalá el podcast siga creciendo, que está yendo genial y seguir creciendo porque al final depende de mí, es mi medio de comunicación”, resume Enric Sánchez.

Tras conocer su historia, solo queda cruzar los dedos porque así sea. Historias como las de este periodista catalán resultan muy inspiradoras y son un gran ejemplo de que vale la pena perseguir tus sueños, aunque parezcan imposibles.