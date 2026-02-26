El tratado de Gibraltar dará a España derecho de veto sobre los permisos de residencia

Este jueves está previsto que se haga público el contenido del tratado conjunto, entre Reino Unido y España, para regular la futura relación en Gibraltar tras la materialización del Brexit. Según ha publicado El País, que ha tenido acceso a dicho texto, en ese acuerdo se establece que España pasará a tener derecho de veto sobre los permisos de residencia en la colonia británica.

Dicho tratado, compuesto por 336 artículos y 46 anexos, supone un antes y un después para la convivencia y la movilidad en Gibraltar al conllevar la demolición de la Verja. En su lugar se pasará a contar con un área de libre circulación en los términos del espacio Schengen.

Por este motivo, se ha trabajado en un sistema de control en el que Madrid tenga derecho a decidir sobre ciudadanos de terceros países que viajen a Gibraltar o soliciten o renueven el permiso de residencia. De materializarse el tratado, las autoridades españolas tendrán la última palabra sobre aquellos solicitantes que identifique como un potencial riesgo para la seguridad, la salud pública o las propias relaciones internacionales.

Londres y Bruselas deberán ratificar el tratado

Por otro lado, cabe destacar que este acuerdo fruto de cuatro años de negociaciones no culmina únicamente con la rúbrica entre Reino Unido y España. Al tratarse de un tratado que supone abrir el espacio Schengen a un país que decidió marcharse del club comunitario, el texto definitivo deberá ser sometido a votación tanto en la Cámara baja británica, como en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo.

A mayores, el acuerdo también pasará por la asamblea gibraltareña, si bien no será necesario que sea votado en el Congreso español. Durante los últimos años de conversaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado en contacto con la propia Junta de Andalucía, así como ha estado informado a los alcaldes de la zona.