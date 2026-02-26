Felipe VI saluda a Oriol Cardona y Ana Alonso, repara en un detalle y les hace un comentario que provoca carcajadas

Los reyes Felipe VI y Letizia recibieron este miércoles en el Palacio de la Zarzuela a todo el equipo que ha representado a España en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, que se han celebrado en Milano-Cortina y que ha cerrado la delegación española con tres medallas, logradas en la modalidad de esquí de montaña.

Los deportistas Oriol Cardona y Ana Alonso fueron los deportistas encargados de conseguir las preseas y lograron para España un oro en la prueba masculina, un bronce en la femenina y otro bronce en los relevos mixtos. Estos resultados son historia de los deportes de invierno a nivel nacional.

Dentro de la programación para celebrar esas conquistas y el resto de participaciones en los Juegos, los deportistas visitaron tanto a los reyes como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A la audiencia con Felipe VI y Letizia acudieron los 20 deportistas (13 hombres y 7 mujeres) que han representado a España en las disciplinas de esquí de montaña, esquí de fondo, snowboard, patinaje artístico, patinaje de velocidad y esquí alpino.

El comentario de Felipe VI sobre las medallas

Junto a ellos y a los miembros de los equipos técnicos también estuvieron la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón o el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, entre otros representantes.

La visita de los deportistas dejó una escena graciosa durante el pasamanos con Felipe VI. Cardona y Alonso llevaban las medallas enrolladas y guardadas en el bolsillo, algo que llamó la atención al monarca.

El primero en pasar fue Cardona, que dio la mano tanto a Felipe VI como a Letizia. El rey, en ese instante y tras ver que ninguno llevaba las medallas colgadas del cuello, le hizo un comentario tanto a él como a Alonso, que estaba justo detrás.

"¿Pero no lleváis las medallas puestas?", les dijo a los recientes medallistas, justo después de darles la enhorabuena por sus logros deportivos. Estos le contestaron que no y el monarca les pidió que se las pusieran.